Koniec týždňa bude prevažne oblačný

Počasie v regiónoch:



Na západnom Slovensku prevažne oblačno, najnižšie ranné teploty 10 až sedem a najvyššie denné teploty 16 až 19 stupňov Celzia.



Na strednom Slovensku prevažne oblačno, najnižšie ranné teploty deväť až štyri a najvyššie denné teploty 14 až 18 stupňov Celzia.



Na východnom Slovensku prevažne oblačno, najnižšie ranné teploty deväť až päť a najvyššie denné teploty 14 až 18 stupňov Celzia.



Počasie na horách:



Vo výške 1000 metrov prevažne oblačno, najnižšia ranná teplota päť stupňov Celzia a najvyššia denná teplota 13 stupňov Celzia.



Vo výške 1500 metrov prevažne oblačno, najnižšia ranná teplota dva stupne Celzia a najvyššia denná teplota 10 stupňov Celzia.



Vo výške 2000 metrov prevažne oblačno, najnižšia ranná teplota jeden stupeň Celzia a najvyššia denná teplota šesť stupňov Celzia.



Bratislava 11. októbra (TASR) - V nedeľu prevažne oblačno. Teploty 14 až 17 stupňov Celzia.Zdroj: meteo.sk