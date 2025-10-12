Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 12. október 2025Meniny má Maximilián
Koniec týždňa bude prevažne oblačný

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

Teploty sa budú pohybovať od 14 do 17 stupňov Celzia.

Autor TASR
Bratislava 11. októbra (TASR) - V nedeľu prevažne oblačno. Teploty 14 až 17 stupňov Celzia.

Počasie v regiónoch:



Na západnom Slovensku prevažne oblačno, najnižšie ranné teploty 10 až sedem a najvyššie denné teploty 16 až 19 stupňov Celzia.

Na strednom Slovensku prevažne oblačno, najnižšie ranné teploty deväť až štyri a najvyššie denné teploty 14 až 18 stupňov Celzia.

Na východnom Slovensku prevažne oblačno, najnižšie ranné teploty deväť až päť a najvyššie denné teploty 14 až 18 stupňov Celzia.





Počasie na horách:



Vo výške 1000 metrov prevažne oblačno, najnižšia ranná teplota päť stupňov Celzia a najvyššia denná teplota 13 stupňov Celzia.

Vo výške 1500 metrov prevažne oblačno, najnižšia ranná teplota dva stupne Celzia a najvyššia denná teplota 10 stupňov Celzia.

Vo výške 2000 metrov prevažne oblačno, najnižšia ranná teplota jeden stupeň Celzia a najvyššia denná teplota šesť stupňov Celzia.



VIAC O POČASÍ sa dozviete TU.



Zdroj: meteo.sk
