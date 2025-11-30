Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Koniec týždňa bude slnečný

.
Ilustračné foto. Foto: TASR - Adriána Hudecová

Teploty sa budú pohybovať od 3 do 8 stupňov Celzia.

Autor TASR
Bratislava 29. novembra (TASR) - Slnečno. Teploty 3 až 8 stupňov Celzia.

Počasie v regiónoch:



Na západnom Slovensku malá oblačnosť, najnižšie ranné teploty -1 až -4 a najvyššie denné teploty 5 až 8 stupňov C.

Na strednom Slovensku malá oblačnosť, najnižšie ranné teploty -2 až -7 a najvyššie denné teploty 3 až 7 stupňov C.

Na východnom Slovensku prevažne polooblačno, najnižšie ranné teploty -2 až -6 a najvyššie denné teploty 3 až 7 stupňov C.



Počasie na horách:



Vo výške 1000 m prevažne oblačno, najnižšia ranná teplota -1 stupeň C a najvyššia denná teplota 4 stupne C.

V výške 1500 m prevažne oblačno, najnižšia ranná teplota -2 stupne C a najvyššia denná teplota 2 stupne C.

Vo výške 2000 m prevažne polooblačno, najnižšia ranná teplota -3 stupne C a najvyššia denná teplota 0 stupňa C.





Situácia: Počasie u nás ovplyvňuje výbežok tlakovej výše.

Ozón: 11% nad úrovňou dlhodobého priemeru (325 DJ).


zdroj: meteo.sk
.

