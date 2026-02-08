< sekcia Import
Koniec týždňa bude zamračený, miestami môže aj zapršať
K večeru na severovýchode sneženie aj v nižších polohách.
Autor TASR
Bratislava 8. februára (TASR) - Oblačno až zamračené, ojedinele prechodne zmenšená oblačnosť. Lokálne hmlisto. Miestami, na západe ojedinele mrholenie alebo dážď, od stredných polôh sneženie. K večeru na severovýchode sneženie aj v nižších polohách.
Bezvetrie alebo slabý, na juhozápade a juhovýchode miestami severozápadný až severný vietor 3 až 7 m/s (10 až 25 km/h).
Vo výške 600 - 1000 m 2 až 1 stupeň Celzia.
Vo výške 1000 - 1500 m 1 až -2 stupne Celzia.
Vo výške 1500 - 2500 m -2 až -7 stupňov Celzia.
Zdroj: SHMÚ
Najnižšia nočná teplota 4 až -1 stupeň Celzia.
Najvyššia denná teplota 5 až 10 stupňov Celzia, v Žilinskom, Prešovskom kraji, na Horehroní a dolnom Spiši okolo 3 stupňov Celzia.
Teplota na horách:
