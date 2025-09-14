Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Koniec týždňa bude zamračený, vyskytnúť sa môžu i prehánky

Teploty sa budú pohybovať okolo 15 až 20 stupňov C.

Autor TASR
Bratislava 13. septembra (TASR) - Zamračené, prechodný dážď. Teploty 15 až 20 stupňov Celzia.

Počasie v regiónoch:


Na západnom Slovensku prevažne zamračené, občasný dážď, najnižšie ranné teploty 16 až 13 a najvyššie denné teploty 17 až 20 stupňov C.

Na strednom Slovensku prevažne zamračené, občasný dážď, najnižšie ranné teploty 15 až 10 a najvyššie denné teploty 15 až 19 stupňov C.

Na východnom Slovensku prevažne zamračené, občasný dážď, najnižšie ranné teploty 15 až 11 a najvyššie denné teploty 15 až 19 stupňov C.



Počasie na horách:


Vo výške 1000 m prevažne zamračené, občasný dážď, najnižšia ranná teplota 11 stupňov C a najvyššia denná teplota 14 stupňov C.

Vo výške 1500 m prevažne zamračené, občasný dážď, najnižšia ranná teplota 8 stupňov C a najvyššia denná teplota 11 stupňov C.

Vo výške 2000 m prevažne zamračené, občasný dážď, najnižšia ranná teplota 5 stupňov C a najvyššia denná teplota 8 stupňov C.



Zdroj: meteo.sk
