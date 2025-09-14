< sekcia Import
Koniec týždňa bude zamračený, vyskytnúť sa môžu i prehánky
Teploty sa budú pohybovať okolo 15 až 20 stupňov C.
Autor TASR
Bratislava 13. septembra (TASR) - Zamračené, prechodný dážď. Teploty 15 až 20 stupňov Celzia.
Na západnom Slovensku prevažne zamračené, občasný dážď, najnižšie ranné teploty 16 až 13 a najvyššie denné teploty 17 až 20 stupňov C.
Na strednom Slovensku prevažne zamračené, občasný dážď, najnižšie ranné teploty 15 až 10 a najvyššie denné teploty 15 až 19 stupňov C.
Na východnom Slovensku prevažne zamračené, občasný dážď, najnižšie ranné teploty 15 až 11 a najvyššie denné teploty 15 až 19 stupňov C.
Vo výške 1000 m prevažne zamračené, občasný dážď, najnižšia ranná teplota 11 stupňov C a najvyššia denná teplota 14 stupňov C.
Vo výške 1500 m prevažne zamračené, občasný dážď, najnižšia ranná teplota 8 stupňov C a najvyššia denná teplota 11 stupňov C.
Vo výške 2000 m prevažne zamračené, občasný dážď, najnižšia ranná teplota 5 stupňov C a najvyššia denná teplota 8 stupňov C.
