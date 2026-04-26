< sekcia Import
Koniec týždňa prinesie mierne ochladenie
Najvyššia denná teplota 12 až 17 stupňov.
Autor TASR
Bratislava 25. apríla (TASR) - Spočiatku jasno až polooblačno, postupne premenlivá oblačnosť. Ojedinele, cez deň na severe miestami, prehánky alebo dážď. Od vyšších, na severe ráno aj v stredných polohách sneženie. Ochladenie a veterno.
Najnižšia nočná teplota 10 až 5, v Žilinskom kraji, na Horehroní a Spiši miestami okolo 3 stupňov.
Najvyššia denná teplota 12 až 17, v Žilinskom kraji, na Horehroní, Spiši a na severovýchode miestami 7 až 12 stupňov.
Slabý, postupne severozápadný až severný vietor 3 až 9, ojedinele najmä na západe a východe okolo 12 m/s (45 km/h) a tam miestami v nárazoch okolo 18 m/s (65 km/h) Na horách prudký až búrlivý vietor, vo vysokých polohách dopoludnia až víchrica.
Vo výške 600 - 1000 m 8 až 4 stupne Celzia.
Vo výške 1000 - 1500 m 4 až -1 stupeň C.
Vo výške 1500 - 2500 m -1 až -10 stupňov C.
Zdroj: SHMÚ
Teplota na horách:
