Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 26. apríl 2026Meniny má Jaroslava
< sekcia Import

Koniec týždňa prinesie mierne ochladenie

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

Najvyššia denná teplota 12 až 17 stupňov.

Autor TASR
Bratislava 25. apríla (TASR) - Spočiatku jasno až polooblačno, postupne premenlivá oblačnosť. Ojedinele, cez deň na severe miestami, prehánky alebo dážď. Od vyšších, na severe ráno aj v stredných polohách sneženie. Ochladenie a veterno.

Najnižšia nočná teplota 10 až 5, v Žilinskom kraji, na Horehroní a Spiši miestami okolo 3 stupňov.

Najvyššia denná teplota 12 až 17, v Žilinskom kraji, na Horehroní, Spiši a na severovýchode miestami 7 až 12 stupňov.

Slabý, postupne severozápadný až severný vietor 3 až 9, ojedinele najmä na západe a východe okolo 12 m/s (45 km/h) a tam miestami v nárazoch okolo 18 m/s (65 km/h) Na horách prudký až búrlivý vietor, vo vysokých polohách dopoludnia až víchrica.



Teplota na horách:



Vo výške 600 - 1000 m 8 až 4 stupne Celzia.

Vo výške 1000 - 1500 m 4 až -1 stupeň C.

Vo výške 1500 - 2500 m -1 až -10 stupňov C.






Zdroj: SHMÚ

.

Neprehliadnite

HRABKO: Dve referendové otázky nemajú veľký význam, boli len prílepok

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Aprílové počasie opäť prekvapí

P. Pellegrini sa zúčastní na samite Iniciatívy Trojmoria v Dubrovníku

ONLINE: Napätie na Blízkom východe neutícha