Koniec týždňa prinesie oblačné počasie a občasný dážď
Teploty 9 až 14 stupňov Celzia.
Autor TASR
Bratislava 2ž. októbra (TASR) - Prevažne oblačno, miestami občasný dážď. Teploty 9 až 14 stupňov Celzia.
Na západnom Slovensku prevažne oblačno, prehánky, najnižšie ranné teploty 6 až 3 a najvyššie denné teploty 11 až 14 stupňov C.
Na strednom Slovensku prevažne oblačno, prehánky, najnižšie ranné teploty 5 až 0 a najvyššie denné teploty 9 až 13 stupňov C.
Na východnom Slovensku prevažne oblačno, najnižšie ranné teploty 5 až 1 a najvyššie denné teploty 9 až 13 stupňov C.
Situácia: Do našej oblasti prúdi chladnejší morský vzduch.
Ozón: 7% nad úrovňou dlhodobého priemeru (307 DJ).
Zdroj: meteo.sk
Počasie v regiónoch:
Počasie na horách:
Vo výške 1000 m prevažne polooblačno, najnižšia ranná teplota 2 stupne C a najvyššia denná teplota 9 stupňov C.
Vo výške 1500 m prevažne polooblačno, najnižšia ranná teplota 0 stupňov C a najvyššia denná teplota 6 stupňov C.
Vo výške 2000 m prevažne polooblačno, najnižšia ranná teplota -4 stupne C a najvyššia denná teplota -2 stupne C.
