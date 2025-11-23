Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Koniec týžňa bude sprevádzať oblačnosť, miestami aj snehové prehánky

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Teploty sa budú pohybovať okolo -3 až 2 stupne Celzia.

Autor TASR
Bratislava 22. novembra (TASR) - Oblačno až zamračené, miestami snehové prehánky. Teploty mínus tri až dva stupne Celzia.

Počasie v regiónoch:


Na západnom Slovensku prevažne oblačno, najnižšie ranné teploty jeden až mínus dva a najvyššie denné teploty mínus jeden až dva stupne Celzia.

Na strednom Slovensku prevažne zamračené, snehové prehánky, najnižšie ranné teploty nula až mínus päť a najvyššie denné teploty mínus tri až jeden stupeň Celzia.

Na východnom Slovensku prevažne zamračené, snehové prehánky, najnižšie ranné teploty nula až mínus štyri a najvyššie denné teploty mínus tri až jeden stupeň Celzia.




Počasie na horách:


Vo výške 1000 metrov prevažne zamračené, snehové prehánky, najnižšia ranná teplota mínus päť stupňov Celzia a najvyššia denná teplota mínus štyri stupne Celzia.

Vo výške 1500 metrov prevažne zamračené, snehové prehánky, najnižšia ranná teplota mínus osem stupňov Celzia a najvyššia denná teplota mínus šesť stupňov Celzia.

Vo výške 2000 metrov prevažne zamračené, snehové prehánky, najnižšia ranná teplota mínus 11 stupňov Celzia a najvyššia denná teplota mínus desať stupňov Celzia.



VIAC O POČASÍ sa dozviete TU.



zdroj: meteo.sk
