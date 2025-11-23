< sekcia Import
Koniec týžňa bude sprevádzať oblačnosť, miestami aj snehové prehánky
Teploty sa budú pohybovať okolo -3 až 2 stupne Celzia.
Autor TASR
Bratislava 22. novembra (TASR) - Oblačno až zamračené, miestami snehové prehánky. Teploty mínus tri až dva stupne Celzia.
Na západnom Slovensku prevažne oblačno, najnižšie ranné teploty jeden až mínus dva a najvyššie denné teploty mínus jeden až dva stupne Celzia.
Na strednom Slovensku prevažne zamračené, snehové prehánky, najnižšie ranné teploty nula až mínus päť a najvyššie denné teploty mínus tri až jeden stupeň Celzia.
Na východnom Slovensku prevažne zamračené, snehové prehánky, najnižšie ranné teploty nula až mínus štyri a najvyššie denné teploty mínus tri až jeden stupeň Celzia.
Vo výške 1000 metrov prevažne zamračené, snehové prehánky, najnižšia ranná teplota mínus päť stupňov Celzia a najvyššia denná teplota mínus štyri stupne Celzia.
Vo výške 1500 metrov prevažne zamračené, snehové prehánky, najnižšia ranná teplota mínus osem stupňov Celzia a najvyššia denná teplota mínus šesť stupňov Celzia.
Vo výške 2000 metrov prevažne zamračené, snehové prehánky, najnižšia ranná teplota mínus 11 stupňov Celzia a najvyššia denná teplota mínus desať stupňov Celzia.
zdroj: meteo.sk
Počasie v regiónoch:
Počasie na horách:
