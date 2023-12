Kontrolou zraku pred lyžovačkou sa ľudia môžu vyhnúť úrazom na svahu

Bratislava 26. decembra (TASR) - Kontrola zraku pred lyžovačkou môže pomôcť predísť úrazom na svahu. "Lyžiari s nedostatočne skorigovanými dioptriami bývajú svetloplachí. Žmúria a podráždené oči reagujú slzením a únavou. Navyše, bez okuliarov či s nevhodnou korekciou oveľa ťažšie zbadajú prekážku na svahu či orientačné body," priblížil primár očnej kliniky NeoVízia Radovan Piovarči.



Podotkol, že takýto lyžiari trpia rozmazaným videním a v ostrom svetle nevidia detaily terénu či snehové bubny im splývajú do jedného bieleho povrchu. Taktiež krátkozrakosť spôsobuje lyžiarom problémy s periférnym videním.



Upozornil tiež, že v mraze a vetre rohovka oka horšie "dýcha" a viac vysychá. Zároveň kontaktné šošovky jej bránia v príjme kyslíku, čo sa vytvára pocit dráždenia. "So stúpajúcou nadmorskou výškou a znižujúcim sa obsahom kyslíka vo vzduchu sa komplikácie stupňujú," ozrejmil odborník. Tiež neodporúča navštevovať s kontaktnými šošovkami saunu či wellness centrum. "Sú plné mikroorganizmov, ktoré sa môžu práve vďaka používaniu šošoviek dostať do oka a spôsobiť nepríjemné problémy," dodal.



Dôležité je dbať aj na ochranu zraku slnečnými okuliarmi. Optometristka Katarína Bašnáková pripomenula, že vysoká intenzita svetla môže spôsobiť dočasnú slepotu. "Silné UV žiarenie na horách môže poškodiť rohovku. Niektoré štúdie hovoria, že môže urýchliť aj vznik degenerácie makuly - centra najostrejšieho ľudského videnia," doplnila.



Na dôležitosť ochrany slnečnými okuliarmi v zime, najmä keď je počasie slnečné a obloha jasná, upozornila aj farmaceutka z lekárne Dr. Max. Adriána Fechová. "Mali by sme určite siahnuť po slnečných okuliaroch. Kvalitné sú tie, ktoré dokážu zachytiť 99 až 100 percent UV žiarenia. Ich nosením tak zabraňujeme vzniku takzvanej snežnej slepoty," priblížila.



Zároveň pri pocite suchých očiach môžu pomôcť umelé slzy. "Ide o špeciálne vyvinuté prípravky s vyššou viskozitou v porovnaní s bežnými kvapkami. Na povrchu oka ostávajú dlhšie a pre týchto pacientov sú komfortnejšie," ozrejmila Fechová.