Košice chcú odkúpiť plaváreň za polovicu ceny, než ponúka Staré Mesto

Košice 22. októbra (TASR) – Mestskú krytú plaváreň (MKP) by mesto Košice chcelo odkúpiť za 700.000 eur vrátane jej záväzkov. Mestskí poslanci o tom rozhodli na svojom rokovaní v utorok (20. 10.). Celkovo ide približne o polovicu nižšiu sumu, než za ňu chce mestská časť (MČ) Staré Mesto, ktorej patrí. MKP je dlhodobo podfinancovaná a nezodpovedá moderným požiadavkám. Mesto ju chce prepojiť s kúpaliskom Červená hviezda a vytvoriť tak moderný športovo-relaxačný areál.



Primátor Jaroslav Polaček chcel pred rokom odkúpiť MKP za symbolické jedno euro, neskôr za 100.000 eur. Poslanci MČ Staré Mesto minulý mesiac starostu Igora Petrovčika splnomocnili, aby s primátorom rokoval o odpredaji za minimálnu kúpnu cenu 500.000 eur a prevzatie všetkých záväzkov. Úver na jej rekonštrukciu je vo výške okolo 100.000 eur a ďalších 345.000 eur je na GES projekt na vykonanie úsporných opatrení. Podľa znaleckých posudkov je celková hodnota nehnuteľnosti, vybraných strojov, technologických zariadení a nábytku necelých 8,1 milióna eur.



„Bez tých záväzkov to vychádza približne 260.000 eur. Nech poslanci (miestni, pozn. TASR) rozhodnú, či je to adekvátna cena pri majetku, ktorý je znaleckých posudkom ohodnotený na viac než osem miliónov eur,“ povedal pre TASR Petrovčik. Ak ponuku neakceptujú, verí, že nebudú predlžovať agóniu. „Tým pádom bude celý proces skončený a budeme na úrovni MČ spolu s poslancami hľadať iné riešenie - bez partnera mesta, ktoré sa takto správa k celomestskému športovisku,“ povedal s tým, že alternatívou je aj vstup súkromného partnera.



Podľa Petrovčika je potrebné vyriešiť situáciu čím skôr, keďže je plaváreň v zlom technickom stave a náklady na ňu stúpajú aj v súvislosti so situáciou okolo pandémie nového koronavírusu. Predpokladá, že aj preto bude MKP tento rok stáť MČ viac ako 350.000 eur.



Polaček pripomenul, že MKP je desiatky rokov zanedbávaná, finančne poddimenzovaná a je najvyšší čas z nej urobiť moderný komplex. „Ide o obchod medzi samosprávami. Tie peniaze patria Košičanom, nie samosprávam. Ak by sme to za ne dokázali vynoviť, Košičania to ocenia určite viac, ako keď sa robia obchody a peniaze neuvidí ten komplex, do ktorého to malo ísť,“ povedal.



Mesto podľa neho začína s prípravou podkladov projektovej dokumentácie na modernizáciu, respektíve obnovu MKP s prepojením s kúpaliskom Červená hviezda. Podľa štúdie by realizácia mohla stáť minimálne 6,2 milióna eur a najviac 11,6 milióna eur. Záviselo by to najmä od toho, či by bol súčasťou komplexu aj parkovací dom.