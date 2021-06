Na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika chystajú tradičnú výstavu bonsajov

Košice 17. júna (TASR) - Prvá tohtoročná výstava v Botanickej záhrade Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach bude venovaná bonsajom, sprístupnená bude od piatka do nedele. TASR o tom informoval hovorca univerzity Tomáš Zavatčan.



Výstava bonsajov bola v kalendáriu botanickej záhrady plánovaná na prelome apríla a mája, v súvislosti s protipandemickými opatreniami ju preložili na neskorší termín.



„Ide už o 11. ročník výstavy bonsajov pripravenej v Botanickej záhrade UPJŠ, na ktorej návštevníci budú môcť uvidieť viac okolo 60 drevín pochádzajúcich nielen z našich lesov, ale pôvodom z celého sveta,“ povedal riaditeľ botanickej záhrady Pavol Mártonfi. Súčasťou výstavy bude okrem iného aj poradenská činnosť.



Trojdňová výstava pod názvom Cassovia Bonsai bude sprístupnená počas najbližších troch dní v časoch od 9:00 do 17:00 vo vstupných priestoroch administratívnej budovy botanickej záhrady na Mánesovej ulici.



„Keďže aktuálne prebieha rekonštrukcia obvodového plášťa budovy, chceli by sme sa návštevníkom ospravedlniť za znížený komfort pri vstupe do areálu a obmedzené kapacity pri parkovaní,“ dodal Mártonfi. Zároveň prosí o zvýšenú opatrnosť pri pohybe v areáli a dodržiavanie všetkých platných protipandemických opatrení