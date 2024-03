Košická katedrála v nádhernej exkluzívnej knižnej podobe

Dóm svätej Alžbety

Bratislava 19. marca (OTS) - Dóm svätej Alžbety je nádherne graficky spracovaná kniha o najväčšom kostole na Slovensku, ktorý stojí na mieste, kde sa udial eucharistický zázrak. Kniha vás prevedie dómom, jeho dejinami, vzácnymi pamiatkami, obrazmi a kontextmi v detailoch, celkoch aj v presahoch.O exkluzivitu sa postaral najmä svetovo uznávaný fotograf Jan Wiliam Drnek, ktorý historické reálie dokázal spracovať na vysokej umeleckej i odbornej úrovni. Jeho objektív osobitým pohľadom nazerá do detailov krás košického klenotu. Katedrálu fotil priebežne počas troch rokov a napríklad jedna fotografia v knihe sa skladá aj z 300 snímok.Použitím špeciálnej techniky a najnovších technológií zhotovil unikátne snímky, pri ktorých budete mať pocit, že sa pozeráte na skutočný trojrozmerný objekt. Ambíciou fotografií nie je umeleckým spôsobom interpretovať pamiatku. Naopak, podávajú ju v technicky precíznych záberoch, ktoré sprostredkúvajú realitu vernú pohľadu ľudského oka. Niektoré detaily uvidíte na fotografiách dokonca lepšie než voľným zrakom priamo v katedrále.Tvorbu textov vynikajúco zvládla historička Východoslovenskej galérie v Košiciach Mgr. Katarína Nádaská, PhD. „Košická katedrála patrí k najvýznamnejším zachovaným stavbám v celej strednej Európe,“ tvrdí.Dóm svätej Alžbety vychádza v rámci Luxusnej knižnice v dvoch limitovaných prevedeniach + tzv. trejdová, čiže klasická kniha, ktorú nájdete vo všetkých kníhkupectvách.1. Dóm svätej Alžbety v najluxusnejšej verzii a v limitovanom náklade len 111 výtlačkov. Je ručne viazaná v hovädzej štepanej koži so zlatou razbou v kníhviazačskej dielni Richarda Mayera v nemeckom Esslingene. Má zlatú oriezku, každý výtlačok je ručne číslovaný kaligrafom a je v okrasnom puzdre.Ku knihe dostanete darček – otváracie retabulum, tiež certifikát originality a biele rukavice.2. Dóm svätej Alžbety – v rovnakej veľkosti ako je luxusná verzia. Vyšla v limitovanom náklade 909 očíslovaných výtlačkov na oriezke. 6-farebnou tlačou ju vytlačili Tlačiarne Banská Bystrica, na obálke je razba zlatou fóliou. Ku knihe je darček v podobe 20-eurového voucheru na nákup na stránke www.LuxusnaKniznica.sk 3. Dóm svätej Alžbety v zmenšenej verzii – nájdete ju na všetkých internetových kníhkupectvách, aj v klasických kamenných kníhkupectvách. Je to klasická kniha v menšom formáte ako dve predošlé. Bez darčekov, či exkluzívneho vydavateľského prevedenia. Obsah aj fotografie však zostávajú rovnaké.Na slávnostnej prezentácii publikácie Dóm svätej Alžbety sa zúčastnili nielen samotní autori, ale i predstavitelia mesta Košice, predstavení Rímskokatolíckej cirkvi v Košiciach a mnohé významné osobnosti. Knihu prezentovali duša Luxusnej knižnice Gabriela Belopotocká a generálny riaditeľ vydavateľstva Ikar Marek Néma, ktorý tvrdí: „Takéto publikácie sú vždy náročné na prípravu, na realizáciu. Snažili sme sa zachovať punc jednak edukatívnosti publikácie, ale nechceli sme, aby bola tá kniha až príliš encyklopedická. Aby bola naozaj pútavá a zaujímavá.“Knihu uviedli do života prostredníctvom modlitby Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup- -metropolita, ako aj Mons. Allan Tomáš, dekan Dómu svätej Alžbety.Podujatím sprevádzal kurátor Dómu svätej Alžbety Tomáš Harbuľák.O hudobný vstup sa postaral operný spevák Titusz Tóbisz.Knižný komplet obsahuje: exkluzívnu obrazovú publikáciu ručne viazanú v koži, 304 strán, rozmer 26 × 37,5 cm, okrasné puzdro so zlatou razbou, otváracie retabulum ako darček, certifikát originality a biele rukavice. Jedineční fotografie sú tlačené šesťfarebnou tlačou (hexachróm). Publikácia je ručne viazaná v hovädzej štiepanej koži so zlatou razbou a oriezkou. Každý výtlačok je ručne číslovaný kaligrafom.