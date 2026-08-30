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ZBYSTRITE: Košická krajská polícia upozorňuje na podvodné SMS správy
Ako uvádza polícia, v jednej zo správ sa podvodníci vydávajú za dopravnú políciu a tvrdia, že má adresát neuhradenú pokutu za prekročenie rýchlosti.
Autor TASR
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Košice 30. augusta (TASR) - Košická krajská polícia upozorňuje na sociálnej sieti na podvodné SMS správy, ktoré posielajú podvodníci s cieľom dostať od ľudí peniaze alebo citlivé údaje.
Ako uvádza polícia, v jednej zo správ sa podvodníci vydávajú za dopravnú políciu a tvrdia, že má adresát neuhradenú pokutu za prekročenie rýchlosti. V inej sa zas vydávajú za prevádzkovateľa parkovacej služby a upozorňujú na údajný nedoplatok za parkovanie.
„Scenár je pritom veľmi podobný - správa má vyvolať stres a prinútiť vás konať rýchlo. Objavujú sa v nej časové ultimáta, hrozby ďalšími poplatkami či rôzne pokyny, aby ste odpovedali na SMS a následne otvorili priložený odkaz,“ dodáva polícia s tým, že na takéto odkazy nemajú ľudia klikať, na správu neodpovedať a nezadávať osobné údaje či údaje z platobnej karty.
Policajti si pri pochybnostiach odporúčajú informáciu overiť cez oficiálnu webovú stránku, aplikáciu alebo kontakt danej inštitúcie či služby, nie cez odkaz doručený v SMS.
Ako uvádza polícia, v jednej zo správ sa podvodníci vydávajú za dopravnú políciu a tvrdia, že má adresát neuhradenú pokutu za prekročenie rýchlosti. V inej sa zas vydávajú za prevádzkovateľa parkovacej služby a upozorňujú na údajný nedoplatok za parkovanie.
„Scenár je pritom veľmi podobný - správa má vyvolať stres a prinútiť vás konať rýchlo. Objavujú sa v nej časové ultimáta, hrozby ďalšími poplatkami či rôzne pokyny, aby ste odpovedali na SMS a následne otvorili priložený odkaz,“ dodáva polícia s tým, že na takéto odkazy nemajú ľudia klikať, na správu neodpovedať a nezadávať osobné údaje či údaje z platobnej karty.
Policajti si pri pochybnostiach odporúčajú informáciu overiť cez oficiálnu webovú stránku, aplikáciu alebo kontakt danej inštitúcie či služby, nie cez odkaz doručený v SMS.