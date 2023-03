Košická UNLP sa uchádza o zdroje z plánu obnovy, navštívil ju premiér

Košice 30. marca (TASR) - V rámci tretej výzvy plánu obnovy na projekty do piatich miliónov eur sa košická Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura (UNLP) bude uchádzať o finančné prostriedky k dvom ďalším projektom, ide o urgentný príjem a jednotku intenzívnej starostlivosti (JIS) Neurochirurgickej kliniky na Triede SNP. Nemocnica o tom informovala po štvrtkovej návšteve dočasne povereného premiéra Eduarda Hegera.



Premiér si prezrel priestory zrekonštruovaných pracovísk na Triede SNP. Zároveň sa oboznámil s kľúčovými projektmi, ktoré nemocnica pripravila na opravu budov, do ktorých sa niekoľko desiatok rokov neinvestovalo, vrátane obnovy historických objektov v areáli na Rastislavovej ulici, ako aj s možnosťami ich viaczdrojového financovania. Informovala o tom vedúca komunikačného odboru nemocnice Ladislava Šustová.



Do modernizácie za posledné dva roky v UNLP investovali viac ako 2,5 milióna eur. Na prístrojové a zdravotnícke vybavenie sa použilo 800.000 eur a na rekonštrukciu, modernizáciu a stavebné úpravy ďalších takmer 1,8 milióna eur. Išlo podľa nemocnice o opravy hydroizolácie striech, kúpu nových operačných stolov, medicínskeho vybavenia či doplnenie vetrania a klimatizácie.



Heger si prezrel priestory zrekonštrovanej JIS na I. chirurgickej klinike, kde sa preinvestoval jeden milión eur, ako aj neonatologické oddelenie, na modernizáciu ktorých boli použité kapitálové výdavky Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR. "Zdravotníctvo je pre mňa a moju vládu prioritou. V našom zdravotnom systéme máme obrovský investičný dlh z minulosti a je našou povinnosťou ho riešiť. Aj preto sa snažíme čo najviac peňazí smerovať do modernizácie našich nemocníc po celom Slovensku," povedal.



Aktuálne dokončujú práce na rekonštrukcii striech v areáli na Triede SNP za pol milióna eur, ktoré prinesú nemocnici najmä energetické úspory. Pred ukončením sú rekonštrukcie na I. a II. internej klinike.



UNLP plánuje v obnove zdravotníckych pracovísk pokračovať aj v tomto roku a snažiť sa bude získať finančné prostriedky z viacerých zdrojov aj z plánu obnovy. "Plán obnovy poskytuje možnosť obnovy historických a pamiatkovo chránených budov s cieľom úspory energií. Je to príležitosť na financovanie rekonštrukcie aj pre 100-ročný areál nemocnice v Košiciach," konštatoval premiér.