Košická zoo napriek výpadku zo začiatku roka dosiahla 200 000 návštev

Košice 8. septembra (TASR) – Zoologická záhrada Košice v stredu dopoludnia privítala tohtoročného dvestotisíceho návštevníka. Stalo sa tak o týždeň skôr ako vlani, a to napriek tomu, že zoo bola od začiatku tohto roka zatvorená takmer štyri mesiace – najprv z dôvodu výskytu vtáčej chrípky a následne opatrení proti pandémii COVID-19.



„Pre košickú zoo je to naozaj tento rok míľnik. Treba si uvedomiť, že nám sa stala vec, aká sa nestala žiadnej zoologickej záhrade na Slovensku, odkedy fungujú, keďže sme v prvej polovici roku boli zatvorení 100 dní a až od 18. apríla sa otvorili brány zoo,“ povedal pre TASR riaditeľ košickej zoo Erich Kočner.



Aktuálne čísla podľa neho svedčia o tom, že nebyť obmedzení, tak zoo by si udržala celoročnú návštevnosť cez štvrť milióna ľudí, ktorú dosiahla v roku 2019.



K aktuálnym pozitívnym číslam tohto roku podľa neho prispelo aj mimoriadne priaznivé počasie v júni a júli. „August nás prekvapil, pretože tá posledná dekáda bola tak chladná a daždivá, že návštevnosť doslova spadla na tretinu, ale napriek tomu sme dosiahli 60.000 návštevníkov, čo je v tomto roku počas mesiaca najviac,“ povedal Kočner.



Okrem obyvateľov Košíc a okolia pomerne veľa návštevníkov prišlo aj zo západného Slovenska, v lete sa vrátili aj českí a maďarskí turisti, popri zvieratách bol pre nich veľkým lákadlom dinopark.



Dvestotisícim návštevníkom sa stal malý chlapec Adam, ktorý prišiel so svojimi rodičmi. Rodina z Košíc potvrdila, že do zoo zavítala tento rok už viackrát, Adam sa teší na medvede či komentované kŕmenie. Okrem voľného vstupu dostal spomienkové predmety.



K najnovším novinkám košickej zoo patrí samec zobákorožca papuánskeho, ktorý pribudol k samici tohto druhu a do Košíc sa dostal zo Singapuru. „Ďalej máme nového zobákorožca bielochvostého, ktorý k nám pricestoval od súkromného chovateľa z Česka, k nemu zatiaľ hľadáme samičku,“ povedala pre TASR inšpektorka chovu vtákov Alena Čičmancová. Chovateľov potešilo aj osem vyliahnutých mláďat vtáka nandu pampového.