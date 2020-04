Košická ZOO získala za odchov zobákorožca striebrolíceho ocenenie

Ostrava/Košice 19. apríla (TASR) – Za odchov zobákorožca striebrolíceho získala Zoologická záhrada (ZOO) Košice tretie miesto v súťaži Biely slon. Podujatie, organizované spoločnosťou Česká ZOO v spolupráci s Úniou českých a slovenských ZOO, zaznamenalo tento rok 26. ročník, odborná porota v troch kategóriách hodnotila 44 odchovov. Vyplýva to z informácií zverejnených na internetovej stránke spoločnosti.



"Do kategórie cicavce bolo prihlásených 22 odchovov, do kategórie vtáky 12 a do kategórie ostatné 10 odchovov," informuje Česká ZOO s tým, že do aktuálneho ročníka súťaže sa zapojilo 14 ZOO z Čiech a Slovenska.







"ZOO Košice v tejto súťaži bodovala už štyrikrát. Prvý raz v roku 2013 to bola cena verejnosti za odchov dvoch rysov. O rok neskôr získala tretie miesto za odchov krokodílov čelnatých a v roku 2017 prvé miesto za rozmnoženie listárky červenookej," uviedla pre TASR vedúca oddelenia vzdelávania a marketingu ZOO Košice Eva Malešová.



Ako doplnila, košická ZOO chová zobákorožce striebrolíce od roku 2012. "Ide o veľký druh zobákorožca, ktorý žije v Afrike, obýva stále zelené pralesy," vysvetlila.