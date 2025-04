KOVÁČ: Pozlátenú sochu na vrchu Slavína reštaurovali, priťahuje blesky

Bratislava 3. apríla (Teraz.sk) – Monumentálnu sochu vojaka s pozláteným vrcholom na centrálnom žulovom pylóne pamätníka Slavín museli pred niekoľkými rokmi kompletne reštaurovať, okrem iného aj preto, že ako široko – ďaleko najvyšší bod terénu priťahuje blesky. V TASR TV to povedal riaditeľ Marianum - Pohrebníctva mesta Bratislavy Robert Kováč pri príležitosti 80. výročia oslobodenia Bratislavy a zároveň 65. výročia uvedenia Slavína do prevádzky, ktoré si pripomenieme 4. apríla.doplnil riaditeľ organizácie, ktorá má na starosti aj bratislavské vojnové cintoríny, vrátane 10 000 štvorcových metrov areálu pamätníka Slavín.Obradná miestnosť sa nachádza vo vnútri pamätníka, kam sa verejnosť bežne nedostane.upozornil Kováč.Počas mestských dní od 26. - 27. apríla budú podľa neho organizované aj prehliadky obradnej siene a podzemných priestorov Slavína, takže sa tam verejnosť bude môcť pozrieť aj fyzicky.Socha vojaka na vrchole obelisku do istej miery symbolicky kompenzuje dôsledky necitlivého postupu úradov totalitného režimu, ktoré v čase výstavby Slavína nechali pod zámienkou narušenej statiky zbúrať vežu neďalekého kostola na Kalváriivysvetľuje riaditeľ bratislavského Mestského ústavu ochrany pamiatok, historik Ivo Štassel.Proti zámeru zbúrať kostolnú vežu sa postavil aj samotný autor sochy sovietskeho vojaka na Slavíne Alexander Trizuljak, a keď neuspel, rozhodol sa pre netradičný krok.upozornil Štassel.Aj samotné začiatky budovania cintorína boli podľa neho poznačené dobou krátko po skončení 2. svetovej vojny. Na jar 1945 bolo podľa neho mesto Bratislava, ale aj priľahlý región plné improvizovaných vojnových cintorínov.konštatuje historik.Keďže ani začiatkom roka 1946 rozhodnutie nepadlo, začali byť podľa neho nervózni vojaci zo sovietskej posádky.konštatoval Štassel s tým, že kopec nad mestom sa dôstojníkom páčil.konštatoval historik.Samotná výstavba pamätníka prebiehala v rokoch 1957-1960 podľa návrhu architekta Jána Svetlíka a jeho vzhľad bol poznačený dobovými vplyvmi.povedal Štassel.Do roku 1989 navštevovali Slavín všetky zahraničné delegácie v Bratislave, napríklad aj kubánsky vodca Fidel Castro, ale často prichádzajú aj v rokoch po Nežnej revolúcii. Ak sa napríklad v Bratislave nachádza predstaviteľ niektorej z krajín bývalého Sovietskeho zväzu, zvykne tiež navštíviť tento cintorín. V čase summitu Bush – Putin v Bratislave v roku 2005 tak urobil aj ruský prezident.konštatoval Kováč. Spolu takmer 7000 pochovaných podľa neho dnes už nie je možné roztriediť podľa národností, zahŕňali však všetky, čo vtedy patrili do Sovietskeho zväzu, Rusov, Bielorusov, Ukrajincov, Gruzíncov, Kazachov a ďalších.doplnil Štassel.Napriek ideologickým tlakom na tvorcov pamätníka bol podľa neho napokon architektonicky zvládnutý celkom dobre.uzavrel historik.