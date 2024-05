Dotačne Žilinský kraj rozdelí medzi 178 projektov takmer 268.000 eur

Žilina 13. mája (TASR) - Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) vyplatí v tomto roku zo svojho rozpočtu v rámci dotačného programu Regionálne dotácie 267.900 eur. Ako informovala predsedníčka ŽSK Erika Jurinová, podporených bude 178 projektov vo všetkých piatich regiónoch kraja.



Dotáciu mali možnosť získať obce, neziskové organizácie, občianske združenia či nadácie, ale aj fyzické osoby - podnikatelia so sídlom na území kraja. "Regionálne dotácie sú jednou z ciest, ako môžeme podporiť nápady, ktoré pomôžu životu miestnych komunít, či už v oblasti kultúry, športu, zmysluplného trávenia voľného času, ale i obnovy historických a kultúrnych pamiatok," podotkla Jurinová.



O pridelení dotácie rozhodovali špeciálne komisie za jednotlivé regióny. V zmysle dotačných pravidiel sa výška dotácie pohybuje od 900 do 5000 eur. Najväčšou čiastkou boli podporené projekty v regióne Horného Považia, pre ktoré bolo schválených súhrnne 75.200 eur. V regióne Turiec boli schválené dotácie za 42.300 eur a v regióne Kysuce za 47.000 eur. Projekty z regiónov Liptov a Orava dostali súhrnne po 51.700 eur.



Najviac podporených projektov je z oblasti Investície do služieb pre komunitu. "Sú to modernizácie infraštruktúry pre voľnočasové aktivity, investície do služieb knižnice, dobudovanie a modernizácia zariadení a priestorov pre športové aktivity, vrátane turistiky a cykloturistiky, pre dobrovoľnícke aktivity a záujmovú činnosť," dodala Jurinová.