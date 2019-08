KRAJČÍ:Stratifikáciu vieme podporiť len ak uzákoníme aj nárok pacienta

Papier znesie všetko

Povinné počty zákrokov

-Ministerstvo chce garantovať kvalitu lekárskej starostlivosti aj tým, že nemocnice budú musieť urobiť v určitom časovom intervale aspoň predpísaný minimálny počet zákrokov určitého typu, aby v nich dosiahli potrebnú prax. Ak ju mať nebudú, poisťovne im zákroky nepreplatia. Ako hodnotíte túto ideu?-

Tzv. learning curve sa vzťahuje najmä na operatéra, lekára. Fakultná nemocnica má na ortopedickom oddelení povedzme 30 lekárov a malá nemocnica piatich. Teda ledva naplní limit, ktorý fakultná nemocnica naplní bez problémov. Ale learning curve tých piatich lekárov môže byť taká, že jeden z nich odoperuje oveľa viac výkonov, ako lekár v tej veľkej nemocnici. Takže opäť je to o tom, ako nastaviť štandardy kvality. Tým nepopieram, že aj oddelenie ako také má learning curve. Na tom je napríklad je vidieť, ako sú zohratí.

Bratislava 9. augusta (Teraz.sk) – Ak sa reálne spustí zdravotnícka reforma postavená na stratifikácii nemocníc, bude mimoriadne dôležité zákonom poistiť aj nárok pacienta na maximálne čakacie lehoty na zákrok. V opačnom prípade by podľa tieňového ministra zdravotníctva OĽaNO Mareka Krajčího mohli poisťovne zvyšovať efektivitu použitia finančných prostriedkov na úkor pacienta.povedal Krajčí.dodal Krajčí s tým, že ak bude poisťovniam hroziť preplácanie zákrokov v Rakúsku či Česku, budú mať väčšiu snahu udržať vyššie kapacity na realizáciu operácií tu na Slovensku.Podľa Mareka Krajčího je dnes zdravotnícka reforma už nevyhnutnosťou, projekt ministerky Andrey Kalavskej sa však v období krátko pred voľbami podľa neho stáva objektom. Smer-SD podľa neho predložil veľmi všeobecný a vágny ústavný zákon týkajúci sa reformy a žiada preň aj podporu opozície bez toho, aby bolo jasné, čo presne bude obsahom konkrétnych vykonávacích zákonov.upozornil tieňový minister OĽaNO.Krajčí napriek tomu chce o reforme s ministerkou zdravotníctva rokovať. Hovorí, že OľaNO má o princípoch zmeny v zdravotníctve iné predstavy, ak by ale aktuálna aktivita bola pre pacienta prospešná, budú o jej podpore diskutovať.vysvetlil Krajčí.Samotný princíp stratifikácie, teda rozdelenia nemocníc na lokálne, regionálne, národné a kompetenčné centrá, sa podľa neho opiera o organizáciu zdravotníctva, aká u nás fungovala už za socializmu.povedal.Podľa navrhovaného systému budú lokálne nemocnice dostupné do 30 minút a budú mať predpísaný minimálny rozsah zdravotnej starostlivosti, ktorú budú poskytovať. Tie, ktoré ho nebudú schopné garantovať, sa zmenia na nemocnice následnej starostlivosti.Všetky náročnejšie výkony sa presunú do nemocníc vyššieho typu a špecializovaných kompetenčných centier.konštatoval Krajčí.Reforma má však podľa neho množstvo praktických úskalí. Ak sa má väčšina špičkových výkonov koncentrovať v desiatich regionálnych a národných nemocniciach, je podľa neho otázke, či sú tieto nemocnice v stave nápor nových pacientov zvládnuť. Problémom je podľa neho nedostatok zdravotníckych pracovníkov na trhu a otázkou je aj dlhodobé financovanie reformy.tvrdí Krajčí.pripomenul.vysvetľuje Krajčí.dodáva.Čo sa týka návrhu OĽaNO, aby zákon garantoval maximálne čakacie lehoty pre pacientov, podľa Krajčiho táto myšlienka nie je nová.uviedol.uzavrel Krajčí.