Krásnohorské Podhradie pre zlú finančnú situáciu chce zvýšiť dane

Krásnohorské Podhradie 20. novembra (TASR) - Obec Krásnohorské Podhradie v okrese Rožňava plánuje pre zlú finančnú situáciu zvyšovanie daní a poplatkov o približne 50 percent. Vyplýva to z návrhu všeobecne záväzného nariadenia zverejneného na webe samosprávy, o ktorom ešte budú rokovať obecní poslanci.



"K tomuto nepopulárnemu kroku pristupujeme pre finančnú situáciu samosprávy, ktorá čelila nárastu veľkých výdavkov napríklad z dôvodu povinného zvyšovania platov všetkým zamestnancom či obrovskú infláciu i výpadky podielových daní," uviedla obec na webovej stránke.



Ak návrh schváli obecné zastupiteľstvo, miestne dane a poplatky sa v Krásnohorskom Podhradí zvýšia v priemere o približne 50 percent. Popri dani z nehnuteľností ide napríklad aj o daň za psa, ktorá by stúpla z piatich na 7,5 eura či daň za ubytovanie, kde je zvýšenie plánované z 0,70 eura za prenocovanie na rovné euro. Poplatok za komunálne odpady sa môže zvýšiť z približne 18 eur za rok na ročný poplatok 30 eur za osobu.



Obec Krásnohorské Podhradie je s približne 2800 obyvateľmi najväčšou obcou Rožňavského okresu. Ako pre TASR uviedol starosta obce Štefan Kún, výška sadzieb daní a poplatkov bola stanovená v roku 2012 a sumy sa mierne menili len raz, a to v roku 2020. Šetriť podľa slov starostu bude musieť aj samotná samospráva, prepustiť plánujú niekoľkých pracovníkov, ktorí majú na starosti upratovanie v obci.