Prof. KRČMÉRY: Na Vianoce dostávame dar vedy, vakcínu. Nebojme sa jej

Predikcia a prevencia

Nová mutácia koronavírusu

Očkovanie proti ochoreniu COVID-19, ktoré sa v najbližšom čase rozbehne aj na Slovensku, by malo chrániť aj pred novou mutáciou koronavírusu. V diskusii na TASR TV to potvrdil prof. Vladimír Krčméry.



"Tento mutant má jednu dobrú a jednu zlú vlastnosť. Tá zlá je, že má kratšiu inkubačnú dobu a rýchlejšie sa šíri," uviedol infektológ. "Dobrá správa je, že sa zdá, že má nižšiu mortalitu, menej zabíja. A že je menej ťažkých prípadov," dodal.



"Bude zaujímavé, ako sa Európska únia vyrovná s novou mutáciou vírusu. Očkovanie by malo chrániť aj pred ňou," povedal. Dodal, že dodržiavanie stanovených pravidiel a odporúčaní je dobrou prevenciou aj proti šíreniu tejto mutácie vírusu.



Nová mutácia koronavírusu, ktorá sa potvrdila vo Veľkej Británii, je už pravdepodobne aj na Slovensku, uviedol na sociálnej sieti minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO). Odborníci ministerstva a Úradu verejného zdravotníctva SR momentálne podľa Krajčího hľadajú najrýchlejšie riešenie na skríning pozitívne testovaných na Slovensku aj na nový variant vírusu. Zároveň sa realizuje zvýšený monitoring všetkých cestujúcich z Veľkej Británie, zameraný na dodržiavanie karantény a následného testovania na území SR.



Bratislava 22. decembra (Teraz.sk) - Keď na jar koronavírus prenikol na Slovensko, mali sme podľa profesora Vladimíra Krčméryho v porovnaní s dneškom omnoho menšie možnosti, ako mu čeliť.povedal Krčméry v diskusii na TASR TV.dodal Krčméry.On osobne sa nechá zaočkovať hneď, ako to bude možné. Ako lekár, ktorý sa okrem iného podieľa na testovaní, je rizikovou skupinou.konštatoval.Podľa Krčméryho sa v tomto roku nebudú testovať tehotné ženy, deti a osoby s alergickými anamnézami. V nasledujúcich rokoch sa potom vyhodnotí, či sa bude očkovanie odporúčať aj pre tieto skupiny obyvateľov. Dodáva, že v medicíne sa ťažko dá niečo definitívne vylúčiť, ale on osobne sa za takmer štyridsať rokov praxe nestretol s dlhodobými negatívnymi účinkami očkovania.Zato vie s určitosťou potvrdiť, že v štátoch, ktoré očkujú proti tetanu, záškrtu či čiernemu kašľu, sa tieto choroby takmer nevyskytujú.tvrdí lekár.Očkovať sa nebudú ani osoby, ktoré už COVID-19 prekonali. Ak aj niekto prekonal chorobu bez príznakov, dá sa do zistiť.povedal.Ak by sa podarilo dodržiavať opatrenia na zníženie mobility, proti šíreniu vírusu a zároveň testovať a očkovať, Krčméry dúfa, že by sa život na Slovensku mohol postupne dostaťuzavrel prof. Krčméry.Na jar sa Krčmérymu podarilo takmer presne predikovať vývoj prvej vlny nákazy.pripomenul Krčméry.Vtedy hovoril, že druhá vlna sa vo väčšine prípadov spúšťa importom nákazy zo zahraničia a nabádal k preventívnym opatreniam.spomína.dodáva Krčméry.Počas leta sa podľa neho ešte darilo držať epidémiu vforme, kedy sa postupne eliminovali lokálne ložiská.povedal.Medzi 8. augustom a 8. septembrom však podľa neho prišlo súčasne k viacerým udalostiam, od masívneho návratu ľudí z dovoleniek, cez otvorenie futbalovej ligy, začiatku školského roka a otvoreniu internátov až k rozbehnutiu svadieb a rodinných jubileí, ktoré si ľudia odložili z jari.To epidémiu akcelerovalo do novej formy tzv.. Ten sa podarilo napokon pribrzdiť kombináciou októbrového lockdownu a celoslovenského testovania.tvrdí Krčméry.Efekt, teda sploštenia krivky rastu počtov nakazených, podľa neho trval niekoľko týždňov, ale napokon bol vystriedaný ďalším rastom.Aktuálny lockdown, podporený lokálnymi opatreniami, akým bolo napríklad dobrovoľné testovanie v Trenčíne, však podľa neho má tiež potenciál krivku rastu pribrzdiť.tvrdí Krčméry.dodáva.Je však dôležité, aby ľudia vo vlastnom záujme opatrenia naozaj dodržiavali a pokiaľ možno nie iba tie povinné, ale aj odporúčania.dúfa Krčméry. Stretávať by sa teda aktuálne mali v priebehu jedného týždňa maximálne dve rodiny a vytvoriť si tým relatívne bezpečnú spoločnú“ dodáva.Pravidlá podľa neho nie sú zložité.uzavrel krčméry.