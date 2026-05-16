KRIMINALISTI zadržali muža podozrivého z násilnej trestnej činnosti
O spoluprácu pri hľadaní muža žiadala vo štvrtok 14. mája polícia aj verejnosť.
Autor TASR
Banská Bystrica 16. mája (TASR) - Banskobystrickí kriminalisti v spolupráci s ďalšími zložkami polície v sobotu zadržali 37-ročného muža podozrivého z násilnej trestnej činnosti. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici Nikola Žabková.
O spoluprácu pri hľadaní muža žiadala vo štvrtok 14. mája polícia aj verejnosť. „V súčasnosti budú s osobou v súvislosti so skutkom, ktorého sa mal dopustiť, vykonávané procesné úkony,“ dodala Žabková s tým, že bližšie informácie poskytne polícia neskôr.
