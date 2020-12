Ornitológ: Kŕmidlo pre vtáky nie je košom na zvyšky z taniera

Bratislava 17. decembra (TASR) - Kŕmidlo pre vtáky by nemalo byť košom na zvyšky z taniera. Vtákom sa nikdy nedáva korenené a solené jedlo. Nevhodné je aj pečivo. Uviedol to ornitológ Roman Slobodník z Ochrany dravcov na Slovensku (RPS).



Vtáky podľa Slobodníka najviac obľubujú slnečnicu. Vhodná je aj repka, proso, mak, ovos či pšenica. Vtákom sa ponúkajú orechy buď v škrupine, ktoré sú rozpolené, alebo vylúpané. Vhodné sú napríklad vlašské, lieskové či arašidy, musia však byť nesolené a nepražené, odporúča Slobodník. Kúpiť sa dajú aj zmesi pre voľne žijúce vtáctvo i lojové gule.



"Takto prestretý stôl priláka najmä pinkovité vtáky (glezgy, stehlíky, zelienky, čížiky), tiež sýkorky (najčastejšie veľká a belasá) či vrabce. Sýkorky i ďatle obľubujú orechy a loj - obzvlášť hovädzí," uviedol Slobodník.



Straky a sojky majú rady kukuricu, ktorú treba pre menšie druhy pomlieť či podrviť. "Nebuďte prekvapení, ak sa vysoká koncentrácia vtáctva stane terčom dravcov, najčastejšie jastraba krahulca. Do tohto prirodzeného deja v žiadnom prípade nezasahujte," upozorňuje ornitológ.



Lucia Deutschová z RPS hovorí, že vtáctvo uvíta aj rastliny, ktoré ponúkajú semená či plody, vhodné je aj nepozbierať všetky jablká či šípky. Zdrojom živín pre vtákov môžu byť aj polia, ktoré sa po žatve nezaorú, podotkla Deutschová. Dodala, že obľúbená je slnečnica, strniská po obilninách, lucerna, ďatelina. Rozpolené jablká môžu ľudia napichnúť na konáre. Podľa ornitologičky sú vhodným zdrojom vody.