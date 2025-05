Krv Američana obsahuje univerzálny hadí protijed

Londýn 3. mája (TASR) - Krv muža z USA, ktorý si takmer dve desaťročia injekčne aplikoval hadí jed a viackrát ho hady uhryzli, obsahuje podľa vedcov „bezkonkurenčný“ protijed. Protilátky v krvi Tima Friedeho podľa vedeckého výskumu chránia pred smrteľnými dávkami širokej škály hadích jedov. TASR o tom píše podľa webu BBC.



Ročne uhryznutie jedovatého hada zabije až 140.000 ľudí a v ďalších prípadoch sa to končí amputáciou alebo trvalým postihnutím. Podľa doteraz úspešných testov na zvieratách by im mohli pomôcť práve protilátky z krvi pána Friedeho.



Počas 18 rokov zvládol viac ako 200 uhryznutí a viac ako 700 injekcií jedu, ktorý si pripravil z niektorých z najsmrteľnejších hadích jedov, vrátane mámb, kobier či tajpanov.



Spočiatku si chcel sám vytvoriť imunitu, aby sa chránil pri manipulácii s hadmi. Bývalý mechanik nákladných vozidiel to občas prehnal a napríklad upadol do kómy pre dve uhryznutia kobry rýchlo za sebou.



„Stal sa z toho životný štýl a ja som sa len snažil a snažil a snažil som sa tak veľmi, ako som len vládal. Pre ľudí, ktorí sú odo mňa vzdialení 8000 míľ a ktorí zomierajú na uhryznutie hadom,“ vysvetlil.



„Timove protilátky sú naozaj mimoriadne – naučil svoj imunitný systém, aby dosiahol toto veľmi, veľmi široké rozpoznanie,“ povedal Peter Kwong, jeden z výskumníkov na Kolumbijskej univerzite.



Čeľad hadov korálovcovité má v jede predovšetkým neurotoxíny, ktoré paralyzujú obeť a umiera, keď sa zastavia dýchacie svaly. Čeľad zmijovité má v jede najmä hemotoxíny, ktoré napádajú krv. V haďom jede je asi desiatka toxínov, vrátane cytotoxínov, ktoré priamo zabíjajú bunky.



„Myslím si, že v najbližších 10 alebo 15 rokoch budeme mať niečo účinné proti každej z týchto tried toxínov,“ povedal profesor Kwong.



Súčasné protijedy musia zodpovedať konkrétnemu druhu jedovatého hada. Získavajú sa spracovaním krvi koní, ktorých imunitný systém bojuje proti jedu produkciou protilátok. V prípade niektorých hadích druhov sa jeho účinnosť znižuje, ak bol vyrobený z jedu získaného v inom regióne.