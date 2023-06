Krvný test Galleri dokáže odhaliť niektoré druhy rakoviny

Londýn 5. júna (TASR) - Krvný test Galleri by mohol urýchliť diagnostiku pre viac ako 50 rôznych typov rakoviny, naznačuje nová vedecká štúdia. TASR o tom informuje podľa denníka The Independent.



Test Galleri dokázal odhaliť príznaky rakoviny u 323 zo 6238 ľudí, ktorí v Anglicku alebo Walese navštívili praktického lekára s podozrením na symptómy ochorenia. Rakovinu následne diagnostikovali 244 z týchto 323 pacientov. Tento krvný test tak má potenciál v predstihu diagnostikovať niektoré onkologické ochorenia. V 85 percentách pozitívnych prípadov sa dalo určiť aj pôvodné miesto výskytu rakoviny.



Zistenia zo štúdie prezentovali na konferencii Americkej spoločnosti klinickej onkológie a publikovali v časopise The Lancet Oncology. Test vyvinula kalifornská biotechnologická spoločnosť Grail a koniec jeho skúšobnej fázy sa očakáva koncom tohto roka.



Test Galleri zisťuje fragmenty nádorovej DNA v krvnom obehu. Pri niektorých typoch rakoviny sa objavuje ešte pred citeľnými symptómami ochorenia a jeho presnosť skúmajú vedci z Oxfordskej univerzity. Galleri bol "najúspešnejší" pri rakovine hrubého čreva (37 percent), pľúc (22 percent), maternice (8 percent), pažeráka a žalúdka (6 percent) a vaječníkov (4 percentá).



Úspešnosť sa líšila v závislosti od štádia ochorenia – presnejší bol v pokročilom štádiu (95 percent), vo veľmi ranom štádiu to bolo "len" 24 percent. Neodhalí ani všetky druhy rakoviny a nenahrádza ani skríningové programy NHS (zdravotnícky systém v Británii) pre rakovinu prsníka, krčka maternice a hrubého čreva.



"Štúdia je prvým krokom, ako otestovať nový spôsob čo najrýchlejšej identifikácie rakoviny. Jej skoršia detekcia je životne dôležitá a tento test by nám mohol pomôcť zachytiť viac rakoviny v skoršom štádiu a zachrániť tisíce životov," povedal profesor Peter Johnson, riaditeľ NHS pre rakovinu.



"Pacienti, ktorých stav je diagnostikovaný v prvej fáze ochorenia, majú až desaťkrát vyššiu šancu na prežitie v porovnaní s pacientami diagnostikovanými vo štvrtej fáze," uviedol v roku 2020 profesor Vladimír Janout z Univerzity Palackého v Olomouci.



"Väčšina pacientov najskôr navštívi lekára primárnej starostlivosti so symptómami ako strata hmotnosti, anémia alebo bolesť brucha. (Určenie príčiny) môže byť zložité, pretože ich môže spôsobovať viacero (onkologických) príčin," povedal Brian Nicholson z Oxfordskej univerzity. Na presnejšiu diagnózu preto pacienti podstupujú invazívne a nákladné vyšetrenia. Ich liečba by sa však mohla začať oveľa skôr a s väčším úspechom, ak by sa rýchlo vylúčili iné možné diagnózy.