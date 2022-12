Krvný tlak a svoje zdravie môže mať každý pod kontrolou

Bratislava 19. decembra (OTS) - Na srdcovocievne ochorenia zomiera každoročne najviac Slovákov. Pod vznik infarktu, cievnej mozgovej príhody či ochorenia obličiek sa často podpisuje vysoký krvný tlak. Vedecké štúdie ukázali, že na hypertenziu, ktorej sa hovorí aj tichý zabijak a odhaliť ju môže odmeranie tlaku, vplýva viacero génov. Vznik a rozvoj hypertenzie však vieme ovplyvniť aj sami. Svoju genetickú výbavu a zdravotné riziko ešte pred vznikom ochorenia môže vďaka dostupnosti DNA testovania spoznať už každý. Krvný tlak tiež možno mať pod kontrolou jeho pravidelným meraním.Odhaduje sa, že vysokým krvným tlakom, ktorý nebolí a nemá žiadne príznaky, trpí na Slovensku okolo 1,5 milióna ľudí a podľa štatistík takmer polovica z nich o tom netuší. „uviedla genetička Mgr. Paulína Kaňovičová, PhD. Aj keď genetická predispozícia zvyšuje pravdepodobnosť vzniku ochorenia, priamo ho nespôsobuje. Vďaka poznaniu svojej genetickej výbavy ho možno ovplyvniť prevenciou a zdravou životosprávou.“ vysvetlila genetička.Poukázala nato, že z ľudskej DNA je možné jedným testom zistiť informácie, ktoré bežná preventívna prehliadka vôbec nemusí odhaliť. „Ďalšou výhodou je, že tieto informácie máme k dispozícii ešte skôr, ako sa môže určitý problém objaviť. Zároveň môžu tieto výsledky napomôcť aj lekárovi, ktorý môže pacientovi odporučiť ďalšie preventívne kroky, prípadne pozmeniť liečbu. Každý z nás je unikátny a práve genetika je to, čo o tom z veľkej miery rozhoduje. Poznanie genetických predispozícií nám umožňuje robiť cielenejšie rozhodnutia s cieľom zlepšiť si kvalitu svojho života, doplnila Káňovičová.Objavenie genetickej predispozície neznamená, že ochorenie sa už prejavilo. Hovorí o menšom alebo väčšom riziku vzniku ochorenia. Aj nositelia genetických variantov spojených s hypertenziou tak môžu prevenciou a správnym životným štýlom ovplyvniť, aby sa ochorenie nerozvinulo. „Našťastie, na vznik hypertenzie majú okrem našich génov veľký vplyv aj faktory životného štýlu. Pri dodržaní správnej životosprávy sa teda ochorenie nemusí prejaviť ani u človeka s vyšším genetickým rizikom. Samozrejme, voči hypertenzii nie je imúnny ani človek s najnižším genetickým rizikom, zvlášť, pokiaľ má zlé stravovacie návyky a sedavý spôsob života,“ upozornila genetička.Pripomenula, že „človek s hypertenziou má vyššiu pravdepodobnosť, že ju mohol zdediť od svojich rodičov. Netreba však zabúdať na to, že genetika tvorí v tomto prípade iba časť skladačky. Od rodičov tiež získavame stravovacie návyky, vzťah k športu, alkoholu alebo fajčeniu. Preto aj keď nevieme ovplyvniť, aké gény svojim deťom predáme, ostatné rizikové faktory nie sú nemenné“.Genetika vie ovplyvniť schopnosť tela regulovať krvný tlak alebo reagovať na nadmerný príjem soli. Na systémy regulácie krvného tlaku však vplýva aj vek, pohlavie, životný štýl a stravovanie. Dôležitými rizikovými faktormi vzniku hypertenzie sú nadváha až obezita, stres, fajčenie, poruchy metabolizmu tukov alebo cukrovka 2. typu, ktorej predispozíciu vedia genetické testy odhaliť tiež.Jediný spôsob, ako zistiť, či máte vysoký krvný tlak, je odmerať si ho. Približne polovica ľudí s vysokým krvným tlakom o ňom podľa štatistík vôbec nevie, pretože v začiatkoch ochorenia nepociťujú žiadne príznaky a ťažkosti. Ochorenie sa pritom stáva problémom už aj pre mladších ľudí, dokonca sa vyskytuje u dospievajúcej mládeže.Svoje hodnoty krvného tlaku by mal poznať každý dospelý človek. Jeho meranie je rýchle a bezbolestné. Skontrolovať ho možno nielen v ambulancii lekára, ale aj v domácom prostredí. Dôležité však je dodržať správny postup a používať certifikované zdravotnícke pomôcky. Optimálne hodnoty krvného tlaku u zdravého človeka sú 120/80 mmHg. Hodnoty nad 140/90 mmHg namerané v pokoji už znamenajú vysoký krvný tlak a považujú sa za prahové hodnoty, keď je potrebné začať s liečbou. Neliečená hypertenzia inak môže viesť k vzniku mnohých závažných komplikácií, ktorým sa dá predísť.Chcete poznať svoje genetické riziká a predchádzať tak možným ochoreniam? Získajte exkluzívnu 50€ zľavu na DNA Health test. Stačí si kúpiť vybraný tlakomer a mať tak svoj tlak a svoje zdravie stále pod kontrolou.Výborné aj ako darček pre svojich blízkych www.celimed.sk