Kto sa stane Lekárnickou osobnosťou roka?
Hlasovanie v ankete Lekárnik roka štartuje.
Autor OTS
Bratislava 30. septembra (OTS) - Široká verejnosť, pacienti môžu od zajtra 1. októbra hlasovať za jedného z desiatich finalistov, ktorých vybrala osemčlenná odborná porota zložená z významných osobností zdravotníctva, farmácie a pacientskej organizácie.
Do hlasovania sa môže verejnosť zapojiť prostredníctvom elektronického formulára uverejneného na webovej stránke www.lekarnikroka.sk. Priestor a možnosť odovzdať hlas svojmu lekárnikovi, či lekárničke, ktorých príbeh verejnosť najviac zaujme, potrvá až do 31. októbra 2025. Farmaceut alebo farmaceutka s najväčším počtom hlasov, získa ocenenie Lekárnická osobnosť v kategórii Cena verejnosti.
„Naším cieľom je poukázať a vyzdvihnúť nielen odborné vlastnosti konkrétnych farmaceutov, ale zároveň oceniť a spopularizovať ich inšpiratívne príbehy v očiach verejnosti, ktorá je s nimi v každodennom kontakte,“ uviedol Jaroslav Kypr, predseda Asociácie prevádzkovateľov sieťových lekární na Slovensku.
Odborná porota pri výbere finalistov posudzovala ich odborné vedomosti a zručnosti v oblasti farmácie, individuálny prínos k rozvoju farmaceutickej praxe či aktívnu účasť na vzdelávacích a výskumných aktivitách. Porotcovia tiež zohľadňovali kvalitu a rozsah poskytovaných farmaceutických služieb a zdravotnej starostlivosti a prihliadli aj na profesionálny príbeh a cestu v oblasti farmaceutickej kariéry.
Okrem udelenia Ceny verejnosti pre lekárnickú osobnosť roka budú farmaceutky a farmaceuti ocenení aj v kategórii Lekárnická osobnosť roka - Cena odbornej poroty. Laureátov oboch ocenení spoznáme na galavečere, ktorý sa uskutoční 5. novembra 2025 v Bratislave.
Anketu Lekárnik roka 2025 organizuje Asociácia prevádzkovateľov sieťových lekární na Slovensku, odborným partnerom je Slovenská lekárnická komora (SLeK) a partnermi ankety sú Asociácia na ochranu práv pacientov SR, Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave a Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Záštitu nad anketou tento rok prevzalo Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, čo podčiarkuje dôležitosť a význam Lekárnika roka.
Cieľom ankety je oceniť lekárnické osobnosti, ktoré prispievajú k zlepšeniu zdravotnej starostlivosti a kvalite života pacientov prostredníctvom každodennej profesionálnej práce a odborných vedomostí, a to nielen v lekárňach, ale aj za ich bránami.
○ PharmDr. Martin Bukviar,
Lekáreň Bylinka, Kozárovce
○ Mgr. Monika Čepcová
Lekáreň Dr.Max, Chrenovská, Nitra
○ PharmDr. Júlia Chomistová
Lekáreň BENU, Hlavná, Trnava
○ PharmDr. Pavlína Kočišová
Nemocničná lekáreň, Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie, Vyšné Hágy
○ PharmDr. Hajnalka Komjáthy PhD.
Nemocničná lekáreň, Nemocnica Agel, Komárno
○ Mgr. Martina Korintušová
Lekáreň Dr.Max, Dobšiná
○ PharmDr. Igor Minarovič, PhD.
Lekáreň Paracelsus, Turzovka
○ PharmDr. Pavel Petrovič
Lekáreň LIBRA LAB, Bratislava
○ Mgr. Andrea Ťažká
Lekáreň BENU, OC Galéria, Lučenec
○ PharmDr. Zuzana Vaňková
Lekáreň Dr.Max, Tehelná, Pezinok
Menoslov 10 finalistov na ocenenia Lekárnická osobnosť
