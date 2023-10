Kto vraždí v Trnave?

Bratislava 17. októbra (OTS) - Kniha Lovec čertov sa odohráva v historickej Trnave za čias Rudolfa II. Habsburského. Bohdan Jaroš po poslednom prípade, keď akoby zázrakom ušiel hrobárovi z lopaty, prestal veriť, že sa niekedy opäť stretne so Steinom a Barbaričom. Jeho záhadný charakter a drsná nátura ho prirodzene vedú po starobylej Českej ceste, ktorá spája Prahu s Budínom. Živí sa ako potulný kat a lovec zločincov. Po príchode do Trnavy, obchodného centra, cez ktoré prúdi dobytok a obilie z uhorských rovín do celej Habsburskej ríše, Jaroš prijme úlohu ‒ pátranie po veliteľovi husárskeho pluku, s ktorým zmizlo aj päťsto zlatých. Intuícia mu napovedá, že kapitán Galovič už nie je medzi živými, a sám sa ocitne v širokej sieti zločinov, ktorej nitky vedú k tej najhoršej spodine i najvznešenejším autoritám. Trnava sa síce stala srdcom katolicizmu v Uhorsku, nazývajú ju Malý Rím a mala byť vzorom poriadku a mravopočestnosti, no opak je pravdou.nie je pre čitateľov novinkou. Prvý diel, Mŕtvy na Pekelnom vrchu , vyšiel presne pred desiatimi rokmi, na jeseň 2013. Postavy kapitána Steina, inteligentného, ale nie celkom bohabojného notára Barbariča a Bohdana Jaroša, ktorý bol vždy tak trochu záhadou, si rýchlo našli svojich fanúšikov. Červenákova historická presnosť, dômyselné zápletky a uveriteľné dialógy s často humorným nábojom sú zárukou dobrej detektívky.Kniha Lovec čertov je. Vydavateľstvo SLOVART v spolupráci s Kníhkupectvom Martinus pripravilo– truhlicu s celou spomínanou sériou vrátane novinky s originálnym podpisom autora. Do súťaže sa môžete zapojiť do 27. októbra na stránke Martinus Diskusie ssa môžete zúčastniť 11. novembra na tohtoročnom knižnom festivale Bibliotéka Pedagogika 2023 alebo v sobotu 16. decembra, kde súčasťou Stredovekých adventných trhov v Trnave bude aj autogramiáda a predaj autorových kníh z Vydavateľstva SLOVART. Juraj Červenák (1974) žije s rodinou v Banskej Štiavnici. Predtým pracoval v oblasti kultúry a istý čas bol vedúcim kina. Prvá kniha mu vyšla v roku 1993, od roku 2005 sa naplno venuje iba písaniu. Získal viacero literárnych ocenení a jeho knihy pravidelne vychádzajú aj v češtine, poľštine či ukrajinčine. Obdobie protitureckých vojen spracoval v cykle Dobrodružstvá kapitána Báthoryho . Históriu a detektívny žáner Červenák spojil v sérii Stein a Barbarič, ktorá vyšla vo Vydavateľstve SLOVART: Mŕtvy na Pekelnom vrchu Pre hrsť dukátov . Všetky knihy zo série vyšli aj ako audioknihy , ktoré načítal herec Marek Geišberg.