Tokio 2. augusta (TASR) - Kubánsky reprezentant v grécko-rímskom zápasení Mijain Lopez Nunez štvrtýkrát za sebou triumfoval v olympijskej súťaži do 130 kg. Vo finále OH 2020 v Tokiu zdolal Gruzínca Jakoba Kadžaiju a je prvý zápasník v histórii so štyrmi zlatými medailami z OH. Bronz získali Turek Riza Kayaalp a Sergej Semionov, reprezentujúci Ruský olympijský výbor.