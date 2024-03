Kubiš sa chce stretnúť s Korčokom i Pellegrinim, verí v slušnú kampaň

PREČÍTAJTE SI AJ: VOLEBNÁ KOMISIA POTVRDILA POSTUP KORČOKA A PELLEGRINIHO DO 2. KOLA

Bratislava 24. marca (TASR) - Ján Kubiš zatiaľ neplánuje vyjadrenie k prezidentským kandidátom v súvislosti s podporou v druhom kole volieb. Stretnúť sa chce s Ivanom Korčokom aj Petrom Pellegrinim čo najskôr. Ďalšie kroky zváži aj na základe ich výstupov v kampani. Uviedol to pre TASR. Verí v dôraznú, ale slušnú volebnú kampaň.povedal Kubiš pre TASR.Prezidentský kandidát Kubiš sa do druhého kola nedostal. V prvom kole volieb získal 2,03 percenta hlasov. Do druhého kola postúpili Korčok, ktorý získal 42,51 percenta hlasov, a Pellegrini so ziskom 37,02 percenta hlasov. Druhé kolo prezidentských volieb sa bude konať v sobotu 6. apríla.