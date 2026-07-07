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Kuffa: Ak mi pri vládnej pripomienke nedá EK za pravdu, odstúpim
V relácii Štúdio TASR sa Oliver Remiaš rozprával so štátnym tajomníkom na ministerstve životného prostredia Filipom Kuffom. Reláciu Štúdio TASR nájdete aj na podcastových platformách.
Autor TASR
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Bratislava 7. júla (TASR) - Ak Európska komisia (EK) nedá štátnemu tajomníkovi ministerstva životného prostredia Filipovi Kuffovi pri téme vládnej pripomienky k zonáciám národných parkov za pravdu, zo svojej funkcie odstúpi. Ak by však vyhodnotila, že pripomienka predstavuje pre plán obnovy problém, očakáva, že sa ministri verejne ospravedlnia. Kuffa to vyhlásil v relácii TASR TV Štúdio TASR.
„Ja som na to teda upozornil v Slovenskom rozhlase, tým pádom pre mňa nemá už nejak zmysel ďalej do toho vŕtať,“ uviedol Kuffa. Opakovane odmietol, že by klamal, ako to o ňom vyhlásil minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS).
Poukázal, že envirorezort a jeho organizácie majú pod seba prebrať zamestnancov i techniku štátneho podniku Lesy SR z oblastí, ktoré správy národných parkov získajú. Tarabova argumentácia, že Lesy SR sa majú o národné parky starať najmä po kalamitách a v podobných prípadoch, tak nedáva zmysel.Kuffa okrem toho deklaroval, že po zonácii by nemali zostať ľudia pracujúci v lesoch bez zamestnania. Väčšina tých, ktorí v štátnom podniku Lesy SR prídu o prácu, by ju mali nájsť v organizačnej štruktúre ministerstva životného prostredia. „Ja si skôr myslím, že to sa môže maximálne preniesť na nejakých ľudí, ktorí sú asi v dôchodkovom veku. Ani štátny podnik, nevidel som také iniciatívy, že by mal nejaké snahy prepúšťať,“ uviedol.
Štátny tajomník zároveň priamo neodpovedal na otázku, či by sa od októbra mohol stať novým šéfom envirorezortu. Podľa svojich slov berie politické vyjadrenia súvisiace s odchodom Tarabu s rezervou. „Ja sa držím pri zemi a hovorím: pokým to reálne nebude, nemá zmysel sa ani nejako extra k tomu vyjadrovať,“ myslí si.
„Ja som na to teda upozornil v Slovenskom rozhlase, tým pádom pre mňa nemá už nejak zmysel ďalej do toho vŕtať,“ uviedol Kuffa. Opakovane odmietol, že by klamal, ako to o ňom vyhlásil minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS).
Poukázal, že envirorezort a jeho organizácie majú pod seba prebrať zamestnancov i techniku štátneho podniku Lesy SR z oblastí, ktoré správy národných parkov získajú. Tarabova argumentácia, že Lesy SR sa majú o národné parky starať najmä po kalamitách a v podobných prípadoch, tak nedáva zmysel.Kuffa okrem toho deklaroval, že po zonácii by nemali zostať ľudia pracujúci v lesoch bez zamestnania. Väčšina tých, ktorí v štátnom podniku Lesy SR prídu o prácu, by ju mali nájsť v organizačnej štruktúre ministerstva životného prostredia. „Ja si skôr myslím, že to sa môže maximálne preniesť na nejakých ľudí, ktorí sú asi v dôchodkovom veku. Ani štátny podnik, nevidel som také iniciatívy, že by mal nejaké snahy prepúšťať,“ uviedol.
Štátny tajomník zároveň priamo neodpovedal na otázku, či by sa od októbra mohol stať novým šéfom envirorezortu. Podľa svojich slov berie politické vyjadrenia súvisiace s odchodom Tarabu s rezervou. „Ja sa držím pri zemi a hovorím: pokým to reálne nebude, nemá zmysel sa ani nejako extra k tomu vyjadrovať,“ myslí si.