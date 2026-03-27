P. Balko predstaví v Bruseli francúzsky preklad románu Ostrov
Bratislava 27. marca (TASR) - Slovenský spisovateľ a oceňovaný scenárista Peter Balko sa v piatok zúčastní na belgickom knižnom veľtrhu Foire du livre de Bruxelles. Predstaví na ňom francúzsky preklad svojho románu Ostrov (KK Bagal 2019). Vystúpenie sa uskutoční na pódiu Creative Europe v odbornom dialógu medzi autorom a jeho vydavateľom. TASR o tom informovala Lucia Galdíková zo Slovenského literárneho centra (SLC).
Francúzske vydanie Balkovho románu Ostrov prináša frankofónnym čitateľom vydavateľstvo Éditions Bleu et Jaune so sídlom v Paríži, ktoré sa špecializuje na objavovanie literárnych pokladov z regiónu strednej a východnej Európy.
Ústredným bodom Balkovho bruselského programu bude piatková diskusia na pódiu Creative Europe. „Formát podujatia, vydavateľ a jeho autor, je navrhnutý tak, aby poodhalil nielen proces vzniku textu, ale aj náročnú cestu literárneho diela cez jazykové a kultúrne bariéry,“ vysvetľuje SLC.
„Počas písania Ostrova som cestoval len vo vlastnej fantázii, navyše s vymyslenými postavami, preto mám veľkú radosť, že s knihou môžem cestovať do skutočných miest a stretávať reálnych ľudí. Predstaviť frankofónnemu publiku môj čierny obchod s fantáziou je pre mňa česť a ktovie, možno sa Brusel stane dejiskom mojej ďalšej knihy,“ poznamenal Balko.
Jeho román Ostrov je strhujúci príbeh o putovaní za strateným otcom, o hraniciach medzi písaním a šialenstvom a o mýtickom mieste, kde končia postavy z nedokončených rukopisov. „Autor v diele majstrovsky využíva prvky psychologického románu, detektívneho pátrania a čistej intelektuálnej fantastiky,“ dodáva SLC. Francúzsky preklad z verejných zdrojov podporila jeho komisia SLOLIA. O umelecký preklad do francúzštiny sa postarala Barbora Faure.
Diela Balka boli preložené do viacerých jazykov vrátane angličtiny, maďarčiny, taliančiny, nemčiny, poľštiny či čínštiny. „Jeho prítomnosť na bruselskom veľtrhu je súčasťou širšej stratégie prezentácie slovenskej kultúry,“ podotýka SLC. Pripomína, že veľtrh Foire du Livre de Bruxelles patrí ku kľúčovým literárnym podujatiam v Európe, ktoré každoročne hosťuje tisíce návštevníkov a stovky medzinárodných autorov.
