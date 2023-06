Kúpele zohrávajú významnú úlohu v prevencii chorôb

Sliač 19. júna (OTS) - Na Slovensku máme až 1,5 milióna hypertonikov, o ktorých vieme a ktorí podstupujú liečbu. Odhaduje sa však, že ich je približne o 500 tisíc viac. V porovnaní s ostatnými krajinami máme až o vyše 100 % vyššiu úmrtnosť na kardiovaskulárne ochorenia než je priemer krajín OECD. Do prevencie a liečby vstupuje niekoľko rôznych subjektov, no vývoj je stále negatívny. Aj to boli závery nedávnej odbornej konferencie Vizionári v zdravotníctve, ktorá bola zameraná na priority budúcej vlády v zdravotníctve.Kardiovaskulárne ochorenia patria medzi tie, ktoré sú ľahko diagnostikovateľné a exaktne merateľné. Napriek tomu mnoho ľudí podceňuje ich príznaky a nelieči sa. Do oblasti prevencie a edukácie by však mohli výraznejšie prispieť kúpeľné zariadenia. „“ hovorí Martin Beňuch, riaditeľ Kúpeľov Sliač, ktorý vystúpil v bloku, ktorý sa venoval vízii Programového vyhlásenia budúcej vlády v oblasti prevencie kardiovaskulárnych chorôb.Foto: Martin Beňuch, riaditeľ Kúpeľov SliačPráve Kúpele Sliač patria medzi tie, ktoré majú svetový unikát. Liečivá voda je na povrch vynášaná žriedlovým plynom, ktorý je rovnako využívaný pri podávaní liečebných procedúr v liečbe a pri rehabilitácii nielen pohybového ústrojenstva, ale najmä kardiovaskulárnych chorôb.“ vysvetľuje riaditeľ kúpeľov. Veď práve generácia súčasných štyridsiatnikov je ohrozenou skupinou a prevencia je najlepšou a najlacnejšou cestou, ako sa vyhnúť nepríjemným zdravotným komplikáciám, častokrát ohrozujúcich život.Kúpele Sliač napriek dlhotrvajúcemu investičnému dlhu, stále veľmi úspešne plnia úlohy v oblasti prevencie a liečby, ktoré vyplývajú z požiadaviek a funkcií verejného zdravotníctva. O rozvoj týchto aktivít sa snažia aj vo svojom zámere, ktorý by mal známe Kúpele v Sliači postaviť na nohy.“ hovorí Martin Beňuch. Podľa Beňucha kúpeľníctvo potrebuje plán. Plán na obnovu a rozvoj medicínskych činností, plán ako zatraktívniť kúpeľníctvo pre zdravotnícky personál, ale taktiež opierať sa o dáta a úspešnosť kúpeľnej liečby. „Dnes evidujeme masívny úpadok vedy a výskumu v balneológii, nevedieme a nevyhodnocujeme žiadne relevantné štatistiky,“ potvrdzuje Beňuch.Kúpele Sliač dnes však plán na obnovu majú. Vyžaduje si takmer dvesto miliónov eur. Pozitívom je, že podľa Útvaru hodnoty za peniaze, má táto investícia význam a návratnosť. „“ vysvetlil najbližšie zámery Martin Beňuch. Je presvedčený, že prostredníctvom pozitívneho príkladu záchrany a rozvoja Kúpeľov Sliač je možné započať svetlejšiu budúcnosť celého Slovenského kúpeľníctva, ktoré ako celok patrí k najcennejším pokladom našej krajiny.