Kvapky BioGaia® ProTectis: Zdravie našich detí prirodzenou cestou

Výhody kvapiek BioGaia ProTectis

- sú prirodzené – pochádzajú z materského mlieka bez toxínov

- sú rezistentné voči najbežnejším antibiotikám (účinné aj pri liečbe antibiotikami)

- sú rezistentné voči kyslému prostrediu žalúdka (nie je potrebná žiadna kapsula na ochranu proti kyselinám v žalúdku a soliam žlčových kyselín)

- majú neutrálnu chuť, preto je ich možné podávať lyžičkou alebo zmiešané s jedlom

- dopĺňajú črevnú mikrobiálnu flóru u dojčiat

- sú 100% bezpečné pre deti od prvého dňa ich života

- sú vhodné na dlhodobé používanie

- majú jednoduché použitie - len 5 kvapiek 1x denne

- neobsahujú cukor, laktózu a úroveň obsahu lepku (gluténu) je nižšia ako limit EÚ pre bezlepkové výrobky. - sú prirodzené – pochádzajú z materského mlieka bez toxínov- sú rezistentné voči najbežnejším antibiotikám (účinné aj pri liečbe antibiotikami)- sú rezistentné voči kyslému prostrediu žalúdka (nie je potrebná žiadna kapsula na ochranu proti kyselinám v žalúdku a soliam žlčových kyselín)- majú neutrálnu chuť, preto je ich možné podávať lyžičkou alebo zmiešané s jedlom- dopĺňajú črevnú mikrobiálnu flóru u dojčiat- sú 100% bezpečné pre deti od prvého dňa ich života- sú vhodné na dlhodobé používanie- majú jednoduché použitie - len 5 kvapiek 1x denne- neobsahujú cukor, laktózu a úroveň obsahu lepku (gluténu) je nižšia ako limit EÚ pre bezlepkové výrobky.

Bratislava 11. marca (OTS) - Každý, najmä novopečený, rodič pozná situácie, keď jeho dieťa nie a nie utíšiť. V tej chvíli by sme snáď spravili všetko pre to, aby sme uľavili nášmu najvzácnejšiemu pokladu. Opakujúci sa plač, väčšinou vo večerných hodinách - najmenej tri hodiny denne, najmenej tri dni v týždni, v priebehu najmenej troch po sebe nasledujúcich týždňov je definovaný ako detská kolika. Trpí ňou až 26 % dojčiat a je to tiež najčastejšia príčina návštevy pediatra.Pomôcť uľaviť môžu práve dobré baktérie, ktoré pomáhajú udržiavať zdravú rovnováhu črevnej mikroflóry našich detí, a tým pomáhajú riešiť množstvo ďalších porúch zažívania, ako je napríklad hnačka, znížená pohyblivosť čriev a opakované vracanie (regurgitácia).Určite už viete, že nie všetky baktérie sú pre náš organizmus zlé. Niektoré naopak sú životne dôležité a nazývajú sa, ako bolo spomenuté vyššie, probiotiká. Ide v prvom rade o živé organizmy, ktoré sa aj prirodzene vyskytujú v ľudskom tele. V hrubom čreve udržujú rovnováhu črevnej mikroflóry, a tým priaznivo ovplyvňujú zdravie človeka.Je dobré mať na pamäti, že veľmi veľa chorôb má pôvod práve v našich črevách, a preto by sme ich mali udržiavať zdravé. Okrem tráviacich ťažkostí a pri užívaní antibiotík vám môžu pomôcť zlepšiť aknóznu pleť. Nápomocné sú aj pri liečbe rôznych druhov mykóz, pretože hlavným miestom výskytu plesní sú najmä črevá.Imunitný systém je komplexný systém ochranných mechanizmov nášho tela, ktorý nás chráni pred škodlivým vplyvom prostredia. Po celom tele sa nachádza niekoľko obranných centier, ktoré tvoria túto sieť. Najväčšie z nich môžeme nájsť v črevách – domove črevnej mikrobioty – a predstavuje 80 % celého imunitného systému. Preto zdravé črevo nie je len otázkou výživy, ale celkového zdravia a dobrého stavu; sami môžeme pomôcť svojmu telu tým, že budeme udržiavať baktérie v rovnováhe.Budovanie zdravého imunitného systému začína už pár sekúnd po narodení. Prvých 1000 dní života od počatia je pre tento proces najvýznamnejších. Behom tejto doby je položený základ pre normálne fungovanie imunitného systému, ktorý človeka chráni celý život. Podporiť zdravú imunitu nielen u novorodencov môžu pomôcť aj niektoré baktérie.Nie všetky baktérie sú rovnaké.(L. reuteri DSM 17938) obsiahnutý v prípravkoch BioGaia patrí k najdôkladnejšie preskúmaným baktériám mliečneho kvasenia, ktoré sú dostupné. Pravidelné uverejňovanie štúdií o L. reuteri v lekárskych časopisoch svedčí o jeho vysokom vedeckom význame. Ide o najdôležitejší prirodzený „ľudský“ laktobacil, ktorý sa nachádza v materskom mlieku, osídľuje náš tráviaci trakt a žije s nami naozaj až do ukončenia života. Tým, že je pre nás prirodzený, je pre náš organizmus celkom bezpečný.Tieto vzácne živé aktívne baktérie Limosilactobacillus reuteri rozmiešané v oleji obsahujú aj detské kvapky BioGaia ProTectis. Sú určené pre diétny režim pri poruchách zažívania, ako je napríklad opakované vracanie (regurgitácia), znížená pohyblivosť čriev alebo dojčenská kolika. Používajú sa v 100 krajinách celého sveta. Aj na Slovensku od roku 2007 už priniesli úľavu státisícom malých detí.Môžeme ich pridať do jedla či nápoja a môžeme ich podávať aj na lyžičke, takže sú dokonalé pre dojčatá a malé deti a tiež pre všetkých, ktorí nemôžu užívať tablety. Len päť kvapiek 1 krát denne postačí na pokrytie dennej odporúčanej dávky 100 miliónov aktívnych baktérií Limosilactobacillus reuteri na doplnenie mikroflóry v tráviacom trakte.Kvapky BioGaia ProTectis pomáhajú zlepšiť zdravie nám i našim deťom, a to prirodzenou cestou.