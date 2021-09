Kvasinková infekcia - čo by ste mali vedieť o tejto chorobe

Vaginálne kvasinkové infekcie majú mnoho rovnakých príznakov:

- Vaginálne svrbenie

- opuch okolo vagíny

- pálenie počas močenia alebo sexu

- bolesť počas sexu

- bolestivosť

- začervenanie

- belavý sivý a hrudkovitý vaginálny výtok

- antibiotiká, ktoré znižujú množstvo dobrých baktérií vo vagíne

- tehotenstvo

- nekontrolovaná cukrovka

- oslabený imunitný systém

- zlé stravovacie návyky a zvýšený príjem cukru

- hormonálna nerovnováha

- stres

- nedostatok spánku

- nedostatočná hygiena

- sex

Bratislava 30. septembra (OTS) - Svrbia, sú nepríjemné a všetci o nich neradi hovoria. Pravdou však je, že vaginálne kvasinkové infekcie sú u žien veľmi časté. Je to choroba, ktorá môže počas života postihnúť takmer každú ženu.Vaginálna kvasinková infekcia, známa aj ako kandidóza, je bežným ochorením. Zdravá pošva obsahuje baktérie a niektoré kvasinkové bunky. Keď sa však zmení rovnováha medzi baktériami a kvasinkami, kvasinkové bunky sa môžu množiť. To spôsobuje intenzívne svrbenie, opuch a podráždenie.Hoci sa kvasinková infekcia nepovažuje za pohlavne prenosnú chorobu, pravdou je, že sa ňou môžu počas pohlavného styku nakaziť obaja partneri. A potom si ju neustále odovzdávajú alebo ju posúvajú ďalej." hovorí pacientkaa dodáva: "Vyriešte svoje intímne problémy s kozmetikou Gyntima Doba, počas ktorej sa kvasinková infekcia nelieči, má zvyčajne priamy vplyv na to, aké závažné môžu byť samotné príznaky.Kvasinkovú infekciu spôsobuje huba Candida, ktorá je prirodzene sa vyskytujúcim mikroorganizmom vo vaginálnej oblasti. Baktéria Lactobacillus udržiava svoj rast pod kontrolou, ale ak v tele nastane nerovnováha, prestane účinne "pracovať". Keď sa kvasinky premnožia, nastane problém. Okrem toho k ich výskytu prispieva teplé a vlhké prostredie. Kvasinkovú infekciu však môže spôsobiť aj niekoľko ďalších faktorov:" hovorí pacientkaV prípade vaginálnych problémov siahnite po prvej pomoci Čím viac času majú kvasinky na rozmnožovanie, tým lepšie ho dokážu využiť, čo znamená, že treba zasiahnuť pri prvých náznakoch hroziacej infekcie.Príroda má zvyčajne najlepší recept na riešenie problémov, preto sú produkty s čisto prírodnými zložkami ideálnou voľbou.