Ľ. Izáková: Poruchy nálady sa najčastejšie objavujú na jar a jeseň

Bratislava 9. marca (TASR) - Poruchy nálady sa u ľudí najčastejšie vyskytujú na jar a jeseň. Sezónna afektívna porucha, teda porucha nálady spôsobená zmenou ročného obdobia, sa môže vyskytnúť v každom veku. Upozornila na to hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR pre psychiatriu Ľubomíra Izáková.



"Na Slovensku sa najčastejšie poruchy nálady objavujú v jarných a jesenných mesiacoch. Na jar sú nároky na organizmus vysoké z hľadiska naštartovania sa po zime, na jeseň sa zase prispôsobujeme zmene počasia, chýba nám slnko," priblížila.



Príznakmi sezónnej afektívnej poruchy sú zmena chuti do jedla, zvýšená únava či poruchy spánku. "Všeobecne sa emócie stávajú plochými, prevládajú negatívne pocity. Človeku chýba pocit potešenia, preto stráca aj motiváciu a chuť niečo robiť," doplnila Izáková. Pacienti môžu trpieť aj zápchou, suchosťou v ústach či stratou sexuálneho potešenia.



Lekára by podľa odborníčky mali ľudia vyhľadať vtedy, ak sú príznaky také intenzívne, že negatívne ovplyvňujú ich fungovanie. "Ťažkosti by mali trvať aspoň dva týždne. Ďalšou charakteristikou je, že ťažkosti nemajú súvislosť s vyvolávajúcou príčinou," uzavrela.