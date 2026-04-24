Lakomstvo od Any Huang vás zasiahne priamo do srdca
Stratil ju, keď mal všetko...
Autor OTS
Bratislava 24. apríla (OTS) - Ak hľadáte romantický príbeh, ktorý nie je len sladký, ale aj bolestivo úprimný, Kráľovstvo hriechov: Lakomstvo vás pohltí. Je to kniha o odpustení, stratách a druhej šanci.
Dominic Davenport je muž, ktorému nechýba nič – okrem schopnosti zastaviť sa. Má moc, peniaze, vplyv aj status „kráľa Wall Streetu“. No jeho neustála túžba po tom mať viac ho postupne pripraví o to najdôležitejšie – o vlastnú manželku.
Alessandra Davenportová kedysi milovala jeho ambície, inteligenciu aj charizmu. Lenže časom sa z ich vzťahu vytratila blízkosť. Z manželstva sa stalo prázdne partnerstvo, v ktorom ona zostala len dekoráciou. Ženou, ktorá bola vždy „po ruke“, ale nikdy na prvom mieste.
A práve v momente, keď Dominic dosiahne vrchol, Alessandra odchádza.
Kniha sa nezačína klasickým romantickým zblížením, ale rozchodom. A to je jej najväčšia sila. Nejde o to, ako sa dvaja ľudia do seba zamilujú, ale či dokážu nájsť cestu späť.
Alessandra sa po rokoch rozhodne uprednostniť samu seba. Už nechce byť ženou, ktorá čaká. Chce znovu objaviť vlastnú identitu, sny a radosť zo života. Jej rozhodnutie odísť je bolestivé, ale zároveň oslobodzujúce.
Dominic si až v tej chvíli uvedomuje, čo stratil. A že peniaze, ktoré vždy považoval za riešenie všetkého, mu tentoraz nepomôžu.
Dominic Davenport nie je typický romantický hrdina. Je chladný, posadnutý prácou a dlhé roky emocionálne neprítomný. Práve preto je jeho vývoj taký silný. Jedna z najvýraznejších myšlienok knihy zaznieva v jeho vnútornom uvedomení: že napriek miliardám si nemôže kúpiť jedinú vec, po ktorej skutočne túži – druhú šancu.
Ak je Dominic o uvedomení, Alessandra je o sile. Nie je to pasívna hrdinka, ktorá čaká na zmenu. Naopak – ona tú zmenu iniciuje. Jej príbeh je o sebahodnote, o tom, že milovať niekoho nestačí, ak pritom strácate samých seba. Čitateľky v nej často nachádzajú silnú identifikáciu – najmä v momentoch, keď si uvedomí, že roky žila život niekoho iného.
Jej odchod nie je len o konci manželstva, ale o začiatku novej kapitoly.
Číta Zuzka Jurigová Kapráliková:
Tretí diel série Kráľovstvo hriechov ukazuje, že romantika nemusí byť len o iskrení a vášni. Môže byť aj o tichu, sklamaní a dlhých rokoch nepochopenia. Ana Huang tu ponúka príbeh, ktorý ide hlbšie než bežné romance.
Ak hľadáte romantický príbeh, ktorý vás nielen zahreje, ale aj zasiahne, Kráľovstvo hriechov: Lakomstvo je presne ten typ knihy, ktorý si zapamätáte. A možno vás prinúti zamyslieť sa nad tým, čo je vo vašom vlastnom živote skutočne dôležité.
Z anglického originálu King of Greed (Bloom Books USA, 2024) preložila Petronela Pavlíková.
Milan Buno, knižný publicista
