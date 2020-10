Lane: Koronakríza naberá na sile, ekonomiku čaká zložitejšia fáza

Frankfurt nad Mohanom 11. októbra (TASR) - Ekonomika eurozóny vstupuje do zložitej fázy. Dôvodom je druhá vlna pandémie nového koronavírusu, ktorá vyvoláva otázniky, či sa súčasné zotavovanie podarí udržať. Povedal to v rozhovore pre denník The Wall Street Journal hlavný ekonóm Európskej centrálnej banky (ECB) Philip Lane.



Po tom, ako Európu zasiahla druhá vlna pandémie nového koronavírusu, jednotlivé vlády začali pristupovať k novým reštriktívnym opatreniam, aj keď zatiaľ na lokálnej úrovni a zameraným najmä na voľnočasové aktivity. "Ďalšia fáza bude zložitejšia," uviedol Lane v súvislosti s vývojom ekonomiky.



Lane potvrdil, že inflácia na úrovni 1,3 %, s ktorou sa počíta na rok 2022, je "výrazne vzdialená" cieľu ECB stanovenému tesne pod 2 %. Zároveň však ihneď tlmil očakávania ďalších krokov ECB na podporu ekonomiky už tento mesiac. Ako povedal, ECB počká na reakciu národných vlád na vývoj situácie, keď prídu s rozpočtami na budúci rok.



"Časť súčasnej neistoty vyriešia najbližšie mesiace," povedal Lane. "Budú známe fiškálne plány, budeme vedieť viac, čo sa týka pandémie," dodal.