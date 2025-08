Lapeira vyhral 2. etapu Okolo Poľska a je na čele, Svrček 48.

výsledky 2. etapy Okolo Poľska (Hotel Golebiewski Karpacz - Karpacz, 149,4 km):



1. Paul Lapeira (Fr./Decathlon AG2R La Mondiale) 3:29:58 h, 2. Mathias Vacek (ČR/Lidl-Trek) +2 s, 3. Victor Langellotti (Mon./Ineos Grenadiers), 4. Antonio Tiberi (Tal./Bahrajn-Victorious), 5. Jan Christen (Švaj./SAE Team Emirates) všetci rovnaký čas, 6. Rudy Molard (Fr./Groupama-FDJ) +4,... 48. Martin SVRČEK (SR/Soudal-Quick-Step) +1:11







celkové poradie:



1. Lapeira 7:56:24 h, 2. Vacek +6 s, 3. Langellotti +8, 4. Christen +12, 5. Tiberi rovnaký čas, 6. Brandon McNulty (USA/SAE Team Emirates) +14,... 47. SVRČEK +1:21

Karpacz 5. augusta (TASR) - Francúzsky cyklista Paul Lapeira vyhral druhú etapu pretekov Okolo Poľska a dostal sa na čelo celkového poradia. Jazdec tímu Decathlon AG2R La Mondiale sa presadil v špurte do kopca a 149,4 km dlhú trať so štartom a cieľom v turistickom meste Karpacz pod Sněžkou zvládol za 3:29:58 hod. Druhý skončil Čech Mathias Vacek (Lidl-Trek) a tretí bol Monačan Victor Langellotti (Ineos Grenadiers). Slovenský pretekár v službách Soudalu Martin Svrček obsadil 48. miesto.Kopcovitá etapa dala v úvode priestor úniku, ktorý si však pelotón strážil počas celého dňa. Ako posledný v ňom zostal Brit Max Walker (EF Education) a vydržal až do posledných piatich kilometrov pred cieľom. Záverečný kopec mal 3,1 km a priemer 6,7%. V jeho úpätí bol na čele aj Svrček, ktorý pracoval pre tím. Na kopci sa vytvorila z pelotónu menšia skupina, ktorá prišla spolu až pod vrchol záverečného stúpania a tam triumfoval v špurte Lapeira. Pre vlaňajšieho majstra Francúzska to bolo šieste víťazstvo v kariére.Na čele celkového poradia má náskok šesť sekúnd pred Vacekom a osem pred jediným Monačanom v profipelotóne Langellottim.