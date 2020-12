Laserová operácia je riešením aj pre oči alergika

V tomto článku sa dozviete:

- čo je spúšťačom alergickej reakcie

- prečo sa neodporúča nosenie kontaktných šošoviek počas alergického obdobia

- ako môže alergikom pomôcť laserová operácia očí

Bratislava 7. decembra (OTS) - Na očiach sa však prejavujú aj mnohé ďalšie, celoročné, alergie či klasická nádcha z nachladnutia. Obzvlášť rizikové sú pre oči s kontaktnými šošovkami.Existuje veľké množstvo alergénov. Práve tie sú spúšťačmi alergických reakcií v tele. Alergény sú látky, ktoré samé o sebe nie sú pre človeka škodlivé a ktoré u väčšiny ľudí nevyvolávajú žiadne problémy. Do tela ich dostávame zo vzduchu, zo stravy, bodnutím hmyzu či konzumáciou určitých liekov.V prípade, že je človek alergický na určitý alergén, znamená to, že každý kontakt alergénu vyvoláva v našom organizme prehnanú reakciu imunitného systému. Približne každá druhá alergia sa prejavuje na očiach. Alergická reakcia očí býva mimoriadne silná, najčastejšie sa prejavuje slzením, svrbením a začervenaním očí či opuchnutými viečkami. Napriek tomu, že je slzenie počas alergickej reakcie nepríjemné, je pre obranný mechanizmus dôležité, nakoľko slzy vyplavujú alergény z očí von. Očné alergie najčastejšie spôsobujú alergény ako peľ, srsť zvierat a prach.Napriek tomu, že sú kontaktné šošovky podstatne praktickejšie a pohodlnejšie ako dioptrické okuliare , pacienti trpiaci očnými alergiami by s týmto tvrdením pravdepodobne nesúhlasili. Alergény sa môžu usadzovať na šošovkách aj priamo v roztoku, ktorý používame na ich čistenie.Zároveň je pri manipulácii so šošovkami potrebné dodržiavať maximálnu hygienu, čo je počas nádchy mimoriadne náročné. Kvôli svrbeniu si oči častejšie šúchame a utierame, čím si môžeme ľahko nechtiac vybrať šošovku z oka von. Pri opätovnom nasadzovaní je väčšia šanca, že sa na šošovku dostane peľ, prach či iný alergén a ten si prostredníctvom nej prenesieme priamo do oka. Okrem alergickej reakcie hrozí tiež zápal oka.Ďalším rizikom pre alergikov nosiacich kontaktné šošovky sú antialergické očné kvapky. Tie na jednej strane pomáhajú zmierňovať prejavy očnej alergie, na druhej strane sa usadzujú v póroch šošovky a rozpúšťajú časť jej materiálu. To následne vedie k ďalšiemu dráždeniu rohovky a spojivky. Z tohto hľadiska sú nevhodné najmä mäkké šošovky, ktorých póry sú väčšie ako póry tvrdých šošoviek.Počas alergického obdobia sa všeobecne neodporúča nosenie kontaktných šošoviek. A ak, tak skôr tvrdých alebo ideálne len jednodňových, ktoré po použití vyhodíte. Vďaka tomu minimalizujete riziko, že alergény preniknú do oka z povrchu šošovky. Laserovou operáciou očí sa síce nedá bojovať proti alergiám či nádche, ale zbavíte sa ňou navždy potreby nosenia kontaktných šošoviek a tým znížite riziká, o ktorých sme písali vyššie. Zdravé oči v kombinácii so špeciálnymi slnečnými okuliarmi, ktoré chránia oči pred alergénmi sú najúčinnejšou zbraňou proti prejavom očných alergií. Súčasné metódy laserových operácií sú bezbolestné , vykonávajú sa ambulantne pri lokálnej anestézii a čo je najdôležitejšie, vyznačujú sa minimálnymi pooperačnými komplikáciami a veľmi krátkou dobou rekonvalescencie. Napríklad po zákroku metódou ReLEx SMILE 3D sa môžete do bežného života bez dioptrických okuliarov či kontaktných šošoviek vrátiť už nasledovný deň po operácii.