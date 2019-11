Laserovou terapiou proti chorobám z povolania

Ošetrenie karpálneho tunela Foto: Therapy House

Ošetrenie krčnej chrbtice Foto: Therapy House

Foto: Therapy House

Bratislava 14. novembra (OTS) - Chorobou z povolania na Slovensku trpia najmä ľudia medzi 50. až 59. rokom života a niekedy ani operačná cesta nie je spôsob ako sa dostať zo zdravotných problémov naspäť do aktívneho života. Vyplýva to zo štatistík Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI).Podľa NCZI v roku 2018 takmer polovicu prípadov chorôb z povolania tvorili ochorenia horných končatín z dlhodobého nadmerného a jednostranného zaťaženia, pričom spomedzi nich dominuje syndróm karpálneho tunela. Jednou z foriem liečby napríklad aj tohto ochorenia je fotobiomodulácia (laser), ktorá odstraňuje bolesti pohybového systému.,“ vysvetlila hlavná fyzioterapeutka spoločnosti Therapy HouseLaser pôsobí prostredníctvom fotobiomodulácie, čo je označenie procesu, v ktorom svetlo špecifických vlnových dĺžok stimuluje bunkové funkcie a vedie k pozitívnym biochemickým zmenám v poranenom tkanive. Spúšťa sa zaplavením tkanív fotónmi, ktoré odovzdajú energiu bunkám. Jej dôsledkom je zvýšenie cirkulácie v poškodenej oblasti a to znamená ústup bolesti, vyliečenie zápalu, zmenšenie opuchu a umožní organizmu zužitkovať vlastné liečebné sily.“ uviedlaSpoločnosť Therapy House, sídliaca v Bratislave, vznikla v roku 2017 a bola založená za účelom implementácie inovatívnych laserových technológií do terapeutickej praxe. Používa na to laserové prístroje 4. triedy, ktoré sú najvyššou výkonnostnou triedou svojho druhu. Účinné sú pri akútnej aj chronickej bolesti a svojimi ďalšími účinkami ako napríklad protizápalovými, protiopuchovými a stimulačnými komplexne pôsobia na obnovu poškodených tkanív. Pre viac informácii navštívte stránku https://therapyhouse.sk/