Láska neraz príde, aj keď ju nečakáme... Romanca Dom druhých šancí

Foto: IKAR, a.s.

Bratislava 10. januára (OTS) - Dom druhých šancí je pútavý príbeh plný dávnych tajomstiev, pátrania po duchoch, ale predovšetkým lásky, ktorá príde, aj keď ju nečakáme. Len jej musíme dať druhú šancu...približuje vo videu svoj román autorkaPíše sa rok 1875.Mladá vdova Alva Websterová môže konečne začať odznova. Tri dlhé roky ju vláčili po novinách, pretože ušla od násilníckeho manžela, a teraz jej jeho náhla smrť umožnila opustiť Londýn a vrátiť sa do rodného New Yorku. Investuje do kúpy schátraného sídla Liefdehuis, Dom lásky, v newyorskom Hyde Parku a odhodlane sa pustí do jeho rekonštrukcie. Zároveň dúfa, že sa jej podarí napraviť svoju pošramotenú povesť. Rozhodne nemá v úmysle znovu sa zaľúbiť.Keď vysvitne, že v starom sídle straší, Alvine plány sú ohrozené. Hoci sama na duchov neverí, je nútená prijať pomoc od geniálneho, no excentrického a na jej zdesenie aj veľmi príťažlivého profesora Samuela Moora. Alva nie je pripravená na lásku a vo svojom živote nepotrebuje ďalšie škandály, no nekonvenčný vynálezca je jediný, kto jej dokáže pomôcť. Kým spolu pátrajú po tajomstvách, ktoré skrýva Alvin nový domov, Sam sa usiluje odhaliť jej minulosť a získať si jej srdce. Dom druhých šancí je ten typ knihy, ktorú si obľúbi každý milovník historickej romantiky. Príbeh o neuveriteľnej húževnatej hrdinke, ktorá si vytrpela svoje, no rozhodne sa začať odznova...a nájde konečne aj pravú lásku. Príbeh sa nesie v gotickom štýle, je duchaplný, šikovne vystavaný a medzi postavami nechýba chémia, ktorú si vychutnáte.Je tam dobrodružstvo v podobe lovu na duchov. Napätie i romantika. Dojímavé scény a množstvo emócií, ktoré vie Billerová zručne vpliesť do príbehu. Silné postavy, s ktorými sa rýchlo stotožníte, svieže dialógy a k tomu všetkému emotívny záver, ktorý vás určite poteší.Dôvtipný romantický príbeh o (v podstate) modernej žene Alve, ktorá je hrdá a vie za seba bojovať. A o Samovi, v ktorom sa spája vášeň i rozum. Silné postavy, ktoré spojením získavajú ešte viac...a to celé na pozadí strašidelného príbehu.Pozrite si video autorky Diany Biller: