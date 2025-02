LAŠŠÁKOVÁ: Svet sa mení a konzervatívcov v USA zaujíma aj názor R.Fica

Bratislava 22. februára (Teraz.sk) - Odrazom hlbokých zmien vo svetovej politike je aj pozvanie slovenského sociálne orientovaného premiéra Roberta Fica (Smer-SD) na Konferenciu konzervatívnej politickej akcie (CPAC) v Spojených štátoch amerických. V TASR TV to povedala europoslankyňa Judita Laššáková (Smer-SD).Téma nastolenia mieru je podľa nej dôležitejšia ako ideologické rozdiely medzi ľavicovými a konzervatívnymi politikami. To je podľa nej dôvod, prečo sa o názory premiéra európskej krajiny s piatimi miliónmi obyvateľov zaujímajú americkí konzervatívci.tvrdí Laššáková.Na konferencii je prítomný blízky spolupracovník amerického prezidenta Donalda Trumpa, šéf amerického úradu pre efektivitu štátnej správy (DOGE) Elon Musk, ktorý sa už s Robertom Ficom stretol. Kvôli ceste do USA však slovenský premiér nemohol rokovať s generálnym tajomníkom NATO Markom Ruttem, ktorý navštívil Slovensko.Podľa Laššákovej je štandardným partnerom Rutteho v takomto dialógu slovenský prezident Peter Pellegrini.povedala. Dodala, že Peter Pellegrini je vrchným veliteľom slovenských ozbrojených síl a s Ruttem rokoval aj minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD).Laššáková v TASR TV vyzdvihla iniciatívu slovenského prezidenta Petra Pellegriniho a českého Petra Pavla na zlepšenie vzájomných vzťahov.odpovedala na otázku, či sa tieto témy nebudú ľahšie riešiť po jesenných parlamentných voľbách v Českej republike.poznamenala. Pokojný spôsob rozdelenia bývalého Československa a veľmi dobré vzájomné vzťahy oboch národov sú podľa nej dodnes príkladom a inšpiráciou pre iné štáty.Účasť Slovenska na rokovaniach, ktoré organizoval francúzsky prezident Emmanuel Macron ohľadom možnosti vyslania európskych vojakov na Ukrajinu v čase po podpise prípadnej mierovej dohody, by bola podľa Laššákovej zbytočná vzhľadom na dlhodobé stanoviská Slovenska k týmto otázkam.povedala.Slovenská europoslankyňa nezdieľa kritické postoje viacerých európskych politikov k vystúpeniu amerického viceprezidenta J. D. Vancea na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii. Zrušenie prvého kola rumunských prezidentských volieb vníma Laššáková podobne ako americký viceprezident, teda ako spochybnenie princípov demokracie.poznamenala Laššáková.uzavrela Laššáková.