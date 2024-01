LDZ: Novoročné predsavzatia je lepšie rozmeniť na menšie ciele

Bratislava 1. januára (TASR) - Novoročné predsavzatia je lepšie rozmeniť si na menšie, čiastkové ciele, ktoré sa ľahšie plnia. Pre TASR to uviedla Liga za duševné zdravie s tým, že ľudia vo svojich predsavzatiach často zlyhávajú, pretože si dávajú príliš veľké ciele alebo ich definujú zoširoka.



"Tiež treba mať na pamäti, že neúspech patrí k životu, tak sa treba pokúšať znova a znova a po prípadnom neúspechu by sme nemali zahodiť doterajší progres za hlavu," skonštatovala pre TASR.



Snaha dávať si novoročné predsavzatia súvisí podľa ligy s čistým štítom, s ktorým ľudia vstupujú do nového roku. "Posilnení úspechmi alebo poučení zo sklamaní z minulého roku si pod vplyvom novoročného odrátavania sekúnd možno naliehavo uvedomujeme potrebu zmeny, potrebu práce na sebe," uzavrela.