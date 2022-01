Liga za duševné zdravie: Nezabúdajme si dať kompliment

Bratislava 24. januára (TASR) - Zdravé sebavedomie posúva človeka vpred tak ako aj zdravá kritika. Na sociálnej sieti to pripomenula Liga za duševné zdravie (LDZ) pri príležitosti pondelkového Medzinárodného dňa komplimentov.



Medzinárodný deň komplimentov vznikol v roku 1998. "Môžeme byť na seba nároční, ale nezabúdajme si dať kompliment a pochváliť sa. Za to, že sme zvládli náročnú úlohu, urobili krok v predsavzatiach, odpustili niekomu alebo len za to, že sa nám dnes páči, ako vyzeráme. Zdravé sebavedomie nás posúva vpred tak ako aj zdravá kritika," zdôraznila LDZ.



Podľa občianskeho združenia IPčko by mali ľudia v komplimentoch vyzdvihovať to, čo si na druhom cenia. "V tento deň by mal každý z nás vyjadriť kompliment aspoň piatim ľuďom," dodala organizácia.