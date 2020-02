Le Drian: Británia sa má pripraviť na tvrdé rokovania o obchode s EÚ

Mníchov 16. februára (TASR) - Británia by sa mala pripraviť na tvrdý boj počas rokovaní o budúcich obchodných vzťahoch s Európsku úniou (EÚ) po brexite. Vyhlásil to v nedeľu francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Yves le Drian na bezpečnostnej konferencii v Mníchove.



Rokovania o obchodnej dohode medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom sa nezačnú skôr ako na budúci mesiac, ale Londýn a Brusel sa už dostali do sporu pre pravidlá týkajúce sa prístupu britských finančných spoločností na európsky trh po brexite.



Francúzsky minister zahraničných uviedol, že pre Britániu bude ťažké dosiahnuť dohodu o voľnom obchode do konca tohto roka, keďže postoje oboch strán sú v mnohých otázkach veľmi vzdialené.



Nadchádzajúce rokovania označil za veľmi tvrdé a "krvavé", pričom obe strany sa podľa neho budú snažiť navzájom sa "roztrhať". Dodal však, že to je súčasťou takéhoto procesu, v ktorom sa každý snaží obhajovať a presadzovať vlastné záujmy.



Británia formálne opustila EÚ pred dvoma týždňami, ale do konca tohto roka trvá prechodné obdobie, počas ktorého prebieha obchodná výmena medzi nimi ako za čias členstva.



Zvyšných 27 štátov EÚ v súčasnosti pripravuje svoj mandát na rozhovory o budúcich vzťahoch, pričom najmä Francúzsko presadzuje silný postoj, zvlášť pri otázke rybolovu.



Francúzsko a niekoľko ďalších štátov bloku chcú mať možnosť pokračovať v rybolove v britských vodách, zatiaľ čo Londýn chce úplnú autonómiu a obmedzený prístup európskych rybárov do jeho vôd.



„Dúfajme, že rozhovory sa uzavrú čo najrýchlejšie, ale je tu veľa otázok a zložitých bodov, ktoré je potrebné riešiť,“ povedal Le Drian, ktorý je z významného francúzskeho rybárskeho regiónu Bretónsko.



Hlavný vyjednávač bloku Michel Barnier už avizoval, že najvyššie priority EÚ sú rybolov, bezpečnosť a dodržiavanie spravodlivých obchodných podmienok pre európske spoločnosti. Barnier tento týždeň varoval Londýn pred k nereálnymi očakávaniami čo sa týka prístupu svojho dominantného finančného sektora na trh EÚ. Dôrazne pritom odmietol britský návrh, aby mali ostrovné finančné firmy široký a trvalý prístup na trh EÚ bez podmienok.



Británia pred vystúpením z bloku 31. januára uviedla, že chce ambicióznu a komplexnú dohodu s Úniou. Odvtedy však vláda premiéra Borisa Johnsona zmenila tón a naznačila, že je ochotná akceptovať oklieštenejšiu dohodu výmenou za svoju suverenitu.