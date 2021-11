LEIKERT: Deň študentstva, jediný sviatok, ktorý má korene v ČR aj SR

Bratislava 19. novembra (TASR TV) - Sedemnásty november sa na Slovensku pripomína ako štátny sviatok – Deň boja za slobodu a demokraciu - v súvislosti s udalosťami v roku 1989. Tento deň je však aj Medzinárodným dňom študentstva a málokto si dnes už uvedomuje, že jeho korene siahajú do dejín Československa ako jediného medzinárodného sviatku. O 80-ročnej histórii tohto sviatku debatuje Pavol Demeš v TASR TV s profesorom Jozefom Leikertom.Jozef Leikert sa začal téme Medzinárodného dňa študentstva venovať na sklonku 80. rokov, keď sa začal stretávať s priamymi účastníkmi udalostí z novembra 1939, ktorých nacistický režim poslal do koncentračných táborov. V noci zo 16. na 17. novembra 1939 fašistický režim v Čechách hromadne pozatýkal vysokoškolských študentov ako dôsledok študentského hnutia a udalostí z 28. októbra 1939. V ten deň fašisti postrelili študenta Jana Opletala, ktorý o niekoľko dní na to svojim zraneniam podľahol. Študenti, ktorých sa fašistom nepodarilo zatknúť, emigrovali do zahraničia a v roku 1941 sa im s podporou medzinárodného spoločenstva podarilo vyhlásiť 17. november za medzinárodný sviatok venovaný študentom.Pozrite si reláciu SVET s Pavlom Demešom a historikom Jozefom Leikertom o histórii Medzinárodného dňa študentstva.