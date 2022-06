Lekár na telefóne 24/7 nie je výsadou bohatých

Bratislava 8. júna (OTS) - Rôzne prieskumy v posledných rokoch poukazujú na fakt, že približne 20 až 30% osobných návštev u lekára je úplne zbytočných a dali by sa nahradiť komunikáciou s lekárom priamo - cez náš telefón.Azda najviac o tom vedia všeobecní lekári a pediatri, ktorí sa denno-denne snažia zvládnuť nával pacientov posedávajúcich neraz hodiny pred ich ambulanciami. Telemedicína nabrala vďaka ochoreniu Covid 19 na obrátkach aj na Slovensku. Vymieňať si citlivé informácie o našom zdravotnom stave cez bežný telefonát, chat alebo email však môže predstavovať aj bezpečnostné riziko. Navyše spojiť sa telefonicky so svojim vyťaženým lekárom je neraz skúška trpezlivosti.Telemedicínska „MEDDI app – Ordinácia bez hraníc“ je smart apka, ktorá umožňuje spojiť sa s lekárom, 24 hodín denne, 7 dní v týždni a to kdekoľvek, v práci, doma, či na dovolenke. Bonusom je, že si ju môže dovoliť každý. Nemusíte patriť medzi „horných 10 000“ a je úplne jedno aj to, v ktorej poisťovni je užívateľ poistený. Stiahnutie aplikácie je zadarmo. Poplatok za rozšírenú verziu sa pohybuje na úrovní platieb za lepšiu streamovaciu alebo internetovú televíziu. Navyše rodičia a zákonní zástupcovia si môžu na jeden účet pridať až štyri deti. Lekári majú prístup zadarmo. Na rozdiel od niektorých existujúcich medicínskych „konzultačných“ aplikácií prostredníctvom MEDDi app užívateľ komunikuje s reálnym lekárom, v reálnom čase a nie chatbotom (konverzačným robotom). Aktuálne už aplikáciu využívajú desiatky slovenských všeobecných lekárov a pediatrov. „“ hovorí Jiří Pecina, zakladateľ spoločnosti MEDDI hub, ktorá aplikáciu vyvinula. Smart apku dnes už využíva takmer 5000 lekárov a cez 200 000 užívateľov v Česku, na Slovensku, v Maďarsku a v Latinskej Amerike.Do vývoja aplikácie MEDDI app bolo doposiaľ preinvestovaných cez 10 miliónov EUR ( cca 250 mil. Kč). Funkčnosti apky neustále rozširuje samostatný tím vývojárov. Aj vďaka nim MEDDI app spĺňa nielen dôležité kvalitatívne, ale bezpečnostné kritéria. Aplikácia zabezpečuje s lekárom šifrovanú komunikácia, spĺňa všetky ustanovenia GDPR a medzinárodné normy HL7 (Health Level 7) pre zdravotníctvo. Celá komunikácia a údaje podliehajú 2048-bitovému šifrovaniu. Bezpečnostná architektúra aplikácie je v súlade s požiadavkami Národného úradu pre kybernetickú a informačnú bezpečnosť ČR a EÚ. Údaje používateľov sa nikdy a s nikým nezdieľajú. Aplikácia jednoducho absolútne rešpektuje lekárske tajomstvo.V Českej republike už aplikáciu aktívne používajú aj zamestnanci viac ako 150 firiem (napr. VISA, Hospodárska komora Českej republiky, Veolia a i.). Postupne sa k nim pridávajú prvé slovenské firmy. „" uzatvára Jiří Pecina. Spoločnosť je oficiálnym partnerom pre telemedicínu Masarykovho onkologického ústavu ČR, partnerom IKEM, či ÚPMD a odborným partnerom 1. lekárskej fakulty Univerzity Karlovej, kde pomáha s prípravou a výučbou predmetu „Využitie telemedicíny v praxi. Viac na www.meddi.com/sk