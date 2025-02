Lekáreň: Pri liečbe herpesu je dôležitá aj úprava jedálnička

Bratislava 16. februára (TASR) - Herpes sa môže objaviť okrem pier aj na iných častiach tela. Pri jeho liečbe zohráva dôležitú úlohu okrem aplikovania liečivých prípravkov aj úprava jedálnička. Poukázala na to farmaceutka z bratislavskej lekárne Dr. Max Mária Meščanová.



"Zvýšené množstvo arginínu (aminokyselina) v strave podporuje vznik herpesu, a naopak, zvýšené množstvo lyzínu ho brzdí. Preto je vhodné zaradiť do jedálnička potraviny s vysokým obsahom lyzínu, ako napríklad ryby, kuracie, jahňacie, teľacie mäso, mlieko, syry, fazuľu, kvasnice a väčšinu druhov ovocia a zeleniny. Ako nevhodné sa javia potraviny ako čokoláda, kokos, sója, oriešky, biela múka," poznamenala.



V rámci liečby herpetických vírusov je dôležitý aj správny čas podania liečiva. "Ešte pred vznikom pľuzgierov by mal pacient začať liečbu antivirotikami. V lekárňach sú voľne dostupné len vo forme krému. Ak u vás už pľuzgiere prepukli, je potrebné ich vysušovať. Účinne pôsobia krémy s obsahom oxidu zinočnatého. Lokálne sa môžu použiť aj antiseptiká a adstrigenciá (na liečbu mokvajúcich rán)," vysvetlila farmaceutka.



Existujú dva typy vírusu herpes simplex, ktorý spôsobuje herpetické infekcie. Herpes simplexvírus typu jedna býva zvyčajne na perách alebo iných častiach tváre. Šíri sa priamym kontaktom s infikovanou osobou, ktorá má herpes aktívne rozvinutý, najčastejšie priamo slinami pri bozkávaní alebo nepriamo kvapôčkami pri kýchaní či kašľaní. Herpes simplexvírus typu dva postihuje predovšetkým vonkajšie pohlavné orgány a prenáša sa pohlavným stykom s nakazenou osobou alebo prenosom z matky na dieťa počas pôrodu. "Herpetické vírusy zostávajú v tele navždy. Dokážu dlhé obdobie prežívať bezpríznakovo a reaktivujú sa podľa imunitného stavu konkrétneho jedinca," dodala Meščanová.