Lekári od spustenia služby vystavili vyše 20.700 ePN

Bratislava 1. augusta (TASR) - Lekári od spustenia služby elektronickej práceneschopnosti (ePN) vystavili viac ako 20.700 ePN. Pre TASR to uviedol hovorca Sociálnej poisťovne Martin Kontúr.



"Podľa aktuálnych štatistík bolo od spustenia ePN do konca júla 2022 doručených do Sociálnej poisťovne 20.708 elektronických PN," uviedol.



Z údajov Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) vyplýva, že do dnešného dňa vystavilo ePN 916 rôznych lekárov. "Prevažne všeobecných lekárov pre dospelých," doplnila pre TASR riaditeľka sekcie marketingu a komunikácie NCZI Veronika Daničová.



Od 1. júna môžu lekári vystaviť ePN, vďaka čomu pacienti vybavia všetky administratívne záležitosti elektronicky. Počas prechodného obdobia bude v platnosti duálny systém potvrdzovania PN, bude tak súčasne platiť papierová aj elektronická forma. Všeobecný lekár bude môcť vystavovať papierové potvrdenia o PN do 31. mája 2023. Od roku 2024 sa do systému zapoja aj lekári špecialisti.