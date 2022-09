Lekári od spustenia služby vystavili vyše 42.500 ePN

Bratislava 8. septembra (TASR) - Lekári od spustenia služby elektronickej práceneschopnosti (ePN) vystavili viac ako 42.500 ePN. Pre TASR to uviedol hovorca Sociálnej poisťovne Martin Kontúr.



"K 7. septembru 2022 bolo prijatých 42.572 ePN," uviedol hovorca s tým, že to predstavuje 21,56 percenta zo všetkých vystavených PN.



Lekári môžu ePN vystaviť od 1. júna. Počas prechodného obdobia bude v platnosti duálny systém potvrdzovania PN, bude tak súčasne platiť papierová aj elektronická forma. Všeobecný lekár bude môcť vystavovať papierové potvrdenia o PN do 31. mája 2023. Od roku 2024 sa do systému zapoja aj lekári špecialisti.